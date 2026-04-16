Начальника Западно-Сибирской железной дороги (филиала ОАО «РЖД») задержали в Новосибирской области, против него возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере, сообщает СКР. По данным NGS.ru, речь идет об Александре Грицае.

Одновременно дело возбуждено в отношении представителя коммерческой организации по статье о даче взятки в особо крупном размере.

По версии следствия, с апреля 2025 по апрель 2026 года Грицай незаконно получил от представителей коммерческих структур более 50 млн рублей деньгами и иным имуществом. Средства передавались за покровительство компаниям, в том числе занимающимся строительством железнодорожных путей и грузовыми перевозками, а также за дачу указаний подчиненным и подписание документов в их пользу.

«Фигуранты задержаны, решается вопрос об избрании меры пресечения», — отмечается в сообщении СК.

Противоправные действия фигурантов были пресечены сотрудниками УФСБ России по Новосибирской области. Пресс-служба ЗСЖД от комментариев отказалась.

Грицай возглавляет Западно-Сибирскую железную дорогу с 2018 года. Магистраль проходит по территории Омской, Новосибирской, Кемеровской, Томской областей и Алтайского края, частично — по Павлодарской области Казахстана.