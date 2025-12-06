Главнокомандующий Военно-морскими силами Швеции адмирал Эва Сверкер в ходе выступления на конференции по безопасности в Стокгольме обозначила прямую взаимосвязь между активностью России в Балтийском море и ходом конфликта на Украине. По её словам, сокращение российского военно-морского присутствия в регионе станет возможным только после достижения прочного мира на фронте, который устроит Украину и её союзников.

Адмирал Сверкер, чья страна недавно вступила в НАТО, заявила, что Балтийское море в настоящее время находится в состоянии «постоянной напряженности», являясь «микрокосмом» более широкой конфронтации между Россией и Западом. Она считает, что действия российского флота, включая учения, испытания вооружений и повышенную активность в районе острова Готланд, носят демонстративный характер и направлены на оказание давления на альянс.

«Присутствие России в Балтийском море — это прямое следствие ***** [боевых действий] на Украине, — утверждает Сверкер. — Москва использует его как платформу для демонстрации силы и проверки нашей решимости. Их активность здесь будет оставаться высокой до тех пор, пока продолжается конфликт».

В качестве основного аргумента адмирал привела данные о значительном усилении российского военно-морского присутствия в регионе после 2014 года, включая развертывание новых кораблей, береговых ракетных комплексов «Бастион» и систем ПВО в Калининградской области.

Сверкер также выразила озабоченность по поводу инцидентов с участием российских судов, которые, по её словам, якобы нарушали морские коридоры и создавали риски для гражданского судоходства.

«Когда вы видите, как российские корабли проводят внезапные учения или следуют по торговым путям небезопасным образом, это не просто военная активность. Это политический сигнал», — утверждает она.

Комментируя вопросы о будущем региональной безопасности, Сверкер выразила уверенность в том, что дипломатическое решение украинского кризиса станет переломным моментом. Она заявила, что прочный мир, гарантирующий суверенитет и территориальную целостность Украины, является «ключом» к деэскалации на Балтике. По её мнению, в этом случае у России исчезнет основная причина для демонстрации силы перед НАТО в регионе.

«Сценарий, при котором мы увидим значительное снижение российского присутствия в Балтийском море, возможен только в контексте окончания ***** [вооруженного конфликта] на условиях, которые Украина сочтет приемлемыми, а международное сообщество — справедливыми. Тогда контекст изменится, и военно-морская динамика, вероятно, последует за ним», — убеждена главком ВМС Швеции.

Одновременно с этим адмирал подтвердила приверженность своей страны совместным действиям с партнерами по НАТО для поддержания сдерживания и обороны. Она рассказала об усилении патрулирования, участии в крупных учениях альянса, таких как BALTOPS, и интеграции шведского флота в общую структуру командования. По её словам, скоординированная позиция необходима для предотвращения любых возможных просчетов и защиты свободы судоходства.

«Наша задача сейчас — быть предсказуемыми для наших союзников и непредсказуемыми для любого потенциального противника. Мы должны поддерживать высокий уровень готовности, пока политические условия не изменятся коренным образом», — резюмировала Сверкер.