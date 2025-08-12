Международный аэропорт Бишкека «Манас» получил новый авиационный код IATA (Международной ассоциации воздушного транспорта), который отображался в базе в привязке к городу на Аляске — на этот казус обратили внимание киргизские СМИ. В компании «Аэропорты Кыргызстана» пояснили, что кодировка больше не имеет отношения к американскому штату.

Как сообщил портал kaktus.media (в марте 2022 года сайт издания был заблокирован в России по предписанию Роскомнадзора), с 11 августа 2025 года международный аэропорт «Манас» официально поменял свой код IATA с FRU — он использовался последние полвека — на BSZ.

При этом в базе данных новая кодировка BSZ отображалась как принадлежащая американскому городу Бартлеттс, штат Аляска.

Тем временем в компании «Аэропорты Кыргызстана» выпустили разъяснение о том, раньше этот код действительно использовался небольшим частным аэродромом Bartletts недалеко от населенного пункта Эгеджик. Он имел грунтовые взлетно-посадочные полосы, никогда не принимал регулярные пассажирские рейсы, а в 2008 году и вовсе был закрыт.

Сейчас кодировка BSZ обновилась и отображается корректно — в поисковой базе данных IATA она относится к Бишкеку, международному аэропорту «Манас».

C 2001-го по 2014 год на территории «Манаса» не только продолжал действовать гражданский международный аэропорт, но и располагалась авиабаза антитеррористической коалиции и Центр транзитных перевозок ВВС США — она использовалась для транспортировки персонала и грузов в Афганистан, а также для дозаправки самолетов в воздухе.