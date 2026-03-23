Глава комиссии Общественной палаты по демографии Сергей Рыбальченко предложил увеличить размер маткапитала, ориентируясь на социальную норму жилья в 18 кв. м на человека. Директор Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович заявил RTVI, что идея в целом хорошая и реализуемая, но вопрос, за счет чего.

Объясняя свое предложение, Рыбальченко сообщил РИА Новости, что сегодня даже на максимальный размер маткапитала можно купить в среднем лишь 8 кв. м, тогда как при расчете жилищных субсидий опираются именно на социальную норму. По его словам, до 67% семей тратят маткапитал на улучшение жилищных условий, поэтому эффективность программы правильнее всего измерять в квадратных метрах, а не в рублях. Он также выступил за увеличение капитала как на второго, так и на третьего ребенка.

Остапкович, комментируя это предложение, усомнился в данных о 8 кв. м.

«Про восемь квадратных метров — он маханул. Если в Москве брать, так это только 2-3 квадратных метра. Но, может быть, в среднем ближе к восьми», — сказал он.

По словам эксперта, любые финансовые меры в сфере жилья позитивно влияют на демографию, поскольку доступ к жилью — один из главных мотиваторов рождаемости наряду с уровнем доходов семей.

«Если мы хотим фундаментально решить проблему демографии, то главное — повышать доход семей, мотивировать семьи к рождаемости. А главный мотиватор рождаемости, как показывает экономическая история и мировая практика, — это именно повышение дохода и расширение доступа к жилью», — отметил Остапкович.

Он обратил внимание на то, что коэффициент рождаемости в России сейчас находится на уровне 1,37—1,38 на женщину — показатель, которого прежде не наблюдалось.

«А что такое рождаемость? Это трудовые ресурсы через 20 лет», — подчеркнул эксперт, добавив, что при стратегическом взгляде на проблему маткапитал нужно повышать «даже значительно больше».

На вопрос, насколько реализуемо предложение Рыбальченко в нынешних экономических условиях, собеседник RTVI ответил, что любая мера выполнима — вопрос в том, за счет чего.

«Это приличные деньги, где-то в районе 500 миллиардов, а то, может быть, даже и под триллион, если по полной программе это делать. Но это необходимо делать», — сказал экономист.

По его мнению, источником финансирования могло бы стать сокращение неэффективных расходов: не трогая социальные статьи, оборонный бюджет и выплаты по долгам, например, можно перенести часть инфраструктурных проектов в категорию отложенного спроса и оптимизировать государственное управление.