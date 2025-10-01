Гендиректор Национального медицинского исследовательского центра радиологии, главный онколог Минздрава Андрей Каприн в специальном интервью RTVI рассказал о работе над созданием онковакцин.

«Наш центр пока единственный, в котором проходит испытание двух вакцин», — заявил Каприн.

Одна вакцина разрабатывается совместно с Институтом молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта. «Это энтеровирусная вакцина, которая является более как бы универсальной <…> Сейчас пока идет испытание этой вакцины на токсичность», — рассказал Каприн.

Как пояснил собеседник RTVI, предполагается, что вакцины будут не самостоятельными препаратами, а препаратами, «которые увеличивают иммунитет на фоне лечения».

«Вторая вакцина — более сложная, которую мы делаем вместе с [директором Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи] академиком Александром Леонидовичем Гинцбургом, с которым у нас много наработок. Она более сложная и более прецизионная. И мы вот сейчас при меланоме и при раке легких планируем начинать эту историю», — продолжил Каприн.

Он добавил, что еще одна вакцина уже готова, она может использоваться при лечении рака мочевого пузыря. «Мы сделали БЦЖ-вакцину, профилактирующую рецидив рака, и мы видим на 70% уменьшение. И так и называется: БЦЖ-вакцина профилактики рецидива рака мочевого пузыря», — пояснил Каприн.