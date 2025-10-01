Практически все препараты для онкобольных присутствуют сегодня на российском рынке, заявил в специальном интервью RTVI главный онколог Минздрава, академик РАН Андрей Каприн.

На вопрос о доступности препаратов в условиях антироссийских санкций Каприн сказал, что «всё началось, конечно, с какой-то некоторой паники».

По его словам, отечественная фармацевтическая промышленность несколько «подрасшаталась» еще в 1990-е годы.

«Многие производители ушли, и производство “подыстощало”. Но сейчас деться было некуда, всё начало наращивать. Фармацевтическим компаниям стало выгодно, особенно крупным, производить препараты, потому что рынок очистился», — сказал Каприн.

При этом, как только зарубежные фармацевты «почувствовали, что это произошло», они «тоже вернулись».

«Практически все препараты — на рынке. Нет ни одного препарата, который они не предлагают. Но они немножечко опоздали, потому что появились очень неплохие дженерики», — заявил Каприн.

Производство вышло на определенный уровень, отметил собеседник RTVI. «Что нам не хватает и из-за чего мы можем еще переживать — это, конечно, тяжелая техника. Я имею в виду линейные ускорители», — добавил Каприн.

В августе 2024 года организации по защите прав пациентов рассказали «Известиям», что люди с онкологическими заболеваниями столкнулись с нехваткой ряда иностранных препаратов.

В 2023 году директор Института гематологии центра имени Рогачева Алексей Масчан утверждал, что перебои в обеспечении онкопрепаратами возникают из-за сломанной логистики. Он также отмечал, что большинство крупных фармакологических компаний приостановили клинические исследования в России.

«Это означает, что на наш рынок не попадут самые современные препараты. Дело в том, что лекарство не может быть зарегистрировано в России, если не прошло часть клинических испытаний на ее территории», — пояснял Масчан.