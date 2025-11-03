В Израиле арестовали бывшего генерального военного прокурора генерал-майора запаса Ифат Томер-Йерушалми и бывшего главного обвинителя полковника Матана Соломаша. Их обвиняют в сливе секретных материалов, в том числе публикации записи издевательств над палестинским заключенным, и других преступлениях.

Пятеро против одного

Инцидент произошел в июле 2024 года в изоляторе на военной базе, расположенной в Сде-Тейман на юге Израиля, где содержатся жители сектора Газа, подозреваемые в террористической деятельности.

На видео, как пишет Times of Israel, видно, как израильские солдаты отводят в сторону одного из задержанных, а затем окружают его так, чтобы не было видно насилие над палестинцем. 5 июля 2024-го задержанного госпитализировали с тяжелыми травмами, у него среди прочего были зафиксированы переломы ребер и внутренний разрыв прямой кишки.

Times of Israel уточняет, что изолятор стал печально известен из-за нарушений и злоупотреблений со стороны военных. Среди них: чрезмерное применение силы, избиения, игнорирование медицинских рекомендаций, произвольные наказания и другие неправомерные действия.

В конце июля прошлого года военная полиция провела рейд в лагере Сде-Тейман и арестовала нескольких израильских резервистов по подозрению в жестоком обращении с задержанным. Позднее в эфире израильских телеканалов был показан репортаж из тюрьмы, на котором запечатлены случаи разных издевательств на задержанными палестинцами, в том числе произошедший в июле 2024 года.

Десятки людей пытались ворваться на военную базу и освободить задержанных, называя их невиновными, но эта попытка была безуспешной.

Действия полиции также осудили несколько израильских министров, включая главу Министерства нацбезопасности Итамара Бен-Гвира, и депутатов Кнессета, придерживающихся крайне правых взглядов. Они заявили, что суды над военными «во время войны» являются государственной изменой.

В 2025 году военная прокуратура предъявила обвинение пятерым резервистам в жестоком обращении. Согласно обвинительному заключению, пятеро солдат жестоко избили и надругались над заключенным.

Адвокаты солдат обратились в Верховный суд с заявлением о нарушениях во время следствия. Суд постановил провести расследование, в ходе которого выяснилось, что к сливу видеозаписи пыток причастен офис Томер-Йерушалми.

По данным Ynet, в принятии решения о передаче журналистам видеозаписей пыток на базе Сде-Тайман участвовали восемь офицеров военной прокуратуры. Томер-Йерушалми одобрила публикацию минимум двух роликов, хотя ее поддержали не все.

На фоне происходящего министр обороны Исраэль Кац пригрозил Томер-Йерушалми увольнением. 1 ноября она написала подала в отставку, признав, что одобрила публикацию видеозаписи с пытками.

Объясняя свои действия, генерал заявила, что решила передать фрагменты видео в израильские СМИ, чтобы прекратить давление на правоохранителей и показать, что подозрения против арестованных военнослужащих были обоснованными.

«Я люблю тебя, береги себя»

Как сообщает Bloomberg, в воскресенье, 2 ноября, машину Томер-Йерушалми нашли на пляже, ее самой рядом не было.

Times of Israel уточняет, что для поисков генерала были использованы вертолеты, катеры и сигнальные ракеты. По данным источников, перед пропажей она оставила своему мужу письмо «Я люблю тебя, береги себя».

По одной из версий, генерал-майор пыталась покончить с собой, но полиция считает, что это было инсценировкой. По данным полиции, после двух часов поисков Томер-Йерушалми связалась со своим мужем и была найдена живой, после чего ее арестовали.

Jerusalem Post пишет, что охрану Томер-Йерушалми решили усилить после того, как она якобы пыталась покончить с собой.

2 ноября премьер-министр Биньямин Нетаньяху на заседании кабинета министров заявил, что утечка записи стала «возможно, самой серьезной пропагандистской атакой, с которой Израиль столкнулся с момента своего основания».

Помимо генерала, полиция также задержала бывшего главного прокурора армии, полковника Матана Соломоша.

Соломош и Томер-Йерушалми подозреваются в воспрепятствовании правосудию в связи с утечкой видеозаписи с издевательствами и предполагаемым последующим сокрытием информации путем предоставления ложных отчетов должностным лицам в ходе внутреннего расследования утечки.

Кроме того, бывший главный военный прокурор, как выяснилось, солгала Верховному суду, заявив, что не знала, кто источник передачи записи журналистам. Дачу ложных показаний ей также ставят теперь в вину.

Кац заявил, что Томер-Йерушалми не будет восстановлена в должности, а следствие по факту утечки продолжается.

Скандал в Израиле

После того, как стало известно, что именно Томер-Йерушалми стояла за утечкой, крайне правые израильские политики подвергли ее жесткой критике, обвинив в распространении «кровавого навета» на солдат и иногда называя предательницей, подчеркивая, что видео нанесло Израилю значительный репутационный ущерб.

Это происходит на фоне возобновления правительством попыток, приостановленных войной в секторе Газа, ограничить полномочия Верховного суда, генерального прокурора и юридических советников министерства, отмечает Bloomberg.

Власти Израиля считают, что адвокатура — это «оплот либеральной элиты, неспособной победить на выборах и использующей закон для подавления воли народа», говорится в статье. Защитники правовой системы утверждают, что это последний барьер на пути злоупотреблений в отношении меньшинств, особенно палестинцев, что является жизненно важной функцией демократии, пишет агентство.

При этом противники Нетаньяху, а также правозащитные организации заявляют, что проблема не в том, кто передал запись телеканалу «12 канал», который показал видео, а в том, как военные Израиля обращаются с задержанными.

Лидер демократов Яир Голан заявил, что Томер-Йерушалми подверглась тем же обвинениям, которые были направлены против бывшего премьер-министра Ицхака Рабина, убитого крайне правым еврейским экстремистом Игалем Амиром в 1995 году.

«Спустя тридцать лет после убийства Рабина тот же метод навешивания ярлыков “предателей” и поощрения политического насилия продолжается. Подстрекательство прекратится только после того, как его инициаторы будут отстранены от власти», — написал он в соцсети X.

Президент Израиля Ицхак Герцог в соцсети X призвал граждан «прекратить обвинения и взаимные нападки». Он заявил, что «слова, выходящие из-под контроля, разжигают опасный пожар и подвергают опасности жизни, сейчас крайне важно погасить пламя, проявить гуманность и чуткость».