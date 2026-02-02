Республика Беларусь стала лидером по импорту рыбы и морепродуктов в Россию по итогам 2025 года. Об этом сообщается в телеграм-канале «Рыбного союза».

Объем поставок из республики составил 112 тыс. тонн стоимостью $336 млн. Таким образом, импорт рыбы и морепродуктов из Беларуси составил около 16% от общего показателя по году в натуральном выражении и 11% в стоимостном. При этом, отмечается, что в целом поставки из этой страны сократились на 3% в физическом выражении и на 8% в денежном по сравнению с 2024 годом.

«Как отмечают аналитики Рыбного союза, поставляли в основном продукцию из сурими (крабовые палочки), пресервы из сельди, икру мойвы, слабосоленую форель, копченую салаку и скумбрию, пресервы из ракообразных и моллюсков», — говорится в тексте официального сообщения.

Второе место среди поставщиков рыбы и морепродуктов занял Китай — объем импорта составил 96 тыс. тонн стоимостью $410 млн, что превышает показатель 2024 года на 14% в физическом и на 11% в денежном выражении.

Основными категориями импорта из КНР стали мороженая скумбрия, аквакультурная форель, сайра, сушеный кальмар, мороженые мидии, консервы из тунца и жареное филе угря.

Турция, оказавшаяся на третьем месте, поставила в Россию за 2025 год 75 тыс. тонн продукции на общую сумму $482 млн, что на 4% больше показателя 2024 года в натуральном выражении и на 13% в стоимостном. Ключевыми видами поставок из Турции стали мороженые и охлажденные аквакультурные форель, сибас и дорадо.

Четвертое и пятое место в этом рейтинге заняли Чили и Вьетнам — объем поставок из этих стран составил 64 тыс. тонн и 57 тыс. тонн, соответственно. Общий объем российского импорта рыбы и морепродуктов за 2025 год увеличился на 3% в весе и на 7% в деньгах, составив 680 тыс. тонн и $3,1 млрд.