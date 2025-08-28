Ленинский районный суд Тюмени санкционировал арест главного редактора «Тюменской губернии» Сергея Суразакова. Как передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу судебной системы Тюменской области, это решение связано с уголовным делом о действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста (п. «б» ч. 4 ст. 132, п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ).

За совершение такого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет. Под стражей обвиняемый пробудет как минимум до 30 сентября 2025 года, однако решение суда может быть обжаловано.

Первым о задержании Суразакова 28 августа сообщило издание 72.ru, сославшись на свои источники. Данную информацию подтвердила супруга журналиста, добавив, что ее муж не признает предъявленных обвинений, а члены семьи не верят в его виновность. Кроме того, портал сообщает, что временно исполняющей обязанности главного редактора «Тюменской губернии» была назначена Ольга Радутная.

До назначения главным редактором «Тюменской губернии» в 2013 году Сергей Суразаков сотрудничал с местными и федеральными СМИ, среди которых «Тюменский курьер», «Комсомольская правда», «Тюменская правда» и «Тюменская область сегодня».

Помимо журналистики, Суразаков занимал общественные должности: в 2017 году был избран секретарем общественного совета при УМВД России по Тюмени, а в 2023 году вошел в состав Общественной палаты региона. Кроме того, он баллотировался в городскую думу от партии «Справедливая Россия», но не смог набрать нужного количества голосов.