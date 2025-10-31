Гендиректора бурятской компании «Аэроком» Виктора Янькова отправили в СИЗО по уголовному делу о хищении средств, выделенных из бюджета на поставку беспилотников в зону боевых действий. Меру пресечения ему избрал суд Советского района Улан-Удэ.

В сообщении на сайте судебной инстанции говорится, что Янькову предъявлено обвинение по статье «Мошенничество в особо крупном размере», он пробудет под арестом минимум до 12 декабря 2025 года.

Следствие считает, что гендиректор «Аэрокома» похитил денежные средства, которые были выделены этой компании из бюджета Республики Бурятия в качестве оплаты поставки комплексов беспилотных летательных аппаратов Министерству обороны России для последующего использования в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Зарегистрированное шесть лет назад ООО «Аэроком» специализируется на изготовлении металлических, пластиковых и резиновых изделий, включая моторы и запчасти. Ее уставной капитал составляет 1 млн рублей, а численность сотрудников — 50 человек.

В сентябре 2023 года бурятские СМИ писали о том, что «Аэроком» начинает выпускать беспилотники. Первый БПЛА от компании — «Буря-10» — был представлен на выставке в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

Яньков тогда занимал должность замдиректора компании и говорил журналистам, что если испытательные запуски дрона окажутся успешными, то продукцию «Аэрокома» можно будет «использовать в различных целях, в том числе в доставке различных мелкогабаритных грузов».

«Буря-10» — гибридный беспилотник самолетного типа, взлетает и садится вертикально на четырех электромоторах. Может разгоняться до 130 км/ч и перевозить до 6 кг груза. В описании характеристик дрона указано, что его можно использовать для теле- и тепловидения, определения координат и обнаружения целей на расстоянии от 1,5 до 4,5 тысячи метров.

В декабре 2023 года в Бурятии проводили эксперимент по доставке медицинского груза в отдаленный населенный пункт с помощью беспилотника «Буря-10». В пресс-службе правительства республики заявляли, что испытание прошло успешно, хоть и «с погрешностями». Зампред правительства Бурятии и министр здравоохранения Евгения Лудупова характеризовала тот полет как «очень важное событие».

Примечательно, что годом ранее — в 2022 году — Виктор Яньков упоминался в решении Заельцовского районного суда Новосибирска: ему дали 3 года и 10 месяцев условно за хищение в крупном размере. На фото с заседания, на котором выносили приговор, запечатлен тот же человек, который впоследствии представлял продукцию «Аэрокома» на ВЭФ-2023. При этом в постановлении суда он упоминался как финансовый директор ООО «Аэротех».

Основанное в Бурятии предприятие «Аэротех» выпускало авиационные шланги и запчасти для серийных и авиаремонтных заводов, включая работающие с вертолетами Ми-8/Ми-17.

Директор «Аэротеха» Андрей Смирнов на том же суде был признан виновным в пособничестве при растрате 67,7 млн рублей на Новосибирском авиаремонтном заводе (НАРЗ) и осужден на три года — тоже условно, как и Яньков.

Ранее по делу об этой растрате был осужден бывший заместитель председателя правительства Бурятии Алексей Мишенин, работавший на Новосибирском авиаремонтном заводе в 2011-2015 годах. Ему дали четыре года условно.