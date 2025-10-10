Сотрудники правоохранительных органов Санкт-Петербурга задержали главу Центра управления регионом (ЦУР) Елену Никитину, сообщило местное издание MR7 со ссылкой на осведомленный источник. По данным собеседника ТАСС, задержанную доставили в Москву для продолжения следственных действий и избрания меры пресечения.

«КП — Петербург» пишет, что ходатайство об аресте чиновницы будет рассматриваться в Басманном районном суде Москвы.

Источник MR7 утверждает, что в отношении Никитиной могли возбудить уголовное дело о растратах. Петербургское издание «Фонтанка» добавляет, что по тому же делу предположительно задержаны еще двое фигурантов — супруг главы ЦУР Сергей Кожокар и замгендиректора телеканала «Санкт-Петербург» по экономике и финансам Сергей Сыров.

По сведениям «Фонтанки», уголовное дело, в рамках которого проведены задержания, было возбуждено еще более года назад по материалам, связанным с контрактами на медиасопровождение деятельности петербургской городской администрации. В ходе проверки расходов по этим контрактам были обнаружены непрофильные и не подтвержденные документами траты, утверждает издание. Никитину предположительно считают причастной к схеме, по которой расходовались эти средства.

Возглавляемый Никитиной петербургский Центр управления регионом появился в 2020 году, его задача — курировать взаимодействие между населением и властью в сфере повышения качества городской среды и уровня жизни горожан. Сотрудники ЦУР, в частности, обрабатывают поступающие от жителей Санкт-Петербурга жалобы в сфере ЖКХ, соцзащиты, образования, дорожного хозяйства, здравоохранения, транспортной инфраструктуры, энергетики и вывоза отходов.

На сайте городской администрации уточняется, что Центр занимается «подготовкой предложений по оптимизации процесса отработки жалоб, анализировать причины, по которым они поступают», а также разрабатывает дорожные карты для системного решения обнаруженных проблем.