В Казахстане правоохранители задержали главу МИД Мурата Нуртлеу, сообщило издание ORDA со ссылкой на источники в правоохранительных органах. По их сведениям, это произошло на следующий день после возвращения министра с саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), проходившего в Китае. Позднее источники источники в самом внешнеполитическом ведомстве заявили «Курсиву, что Нуртлеу утром 4 сентября находился на работе.

Обновление. Министр культуры и информации Казахстана Аида Балаева написала в официальном канале министерства, что информация относительно задержания госслужащих является неподтвержденной.

Как утверждают источники ORDA, Нуртлеу задержали у него дома в четверг, 4 сентября. Из Китая он вернулся накануне. По данным издания, также задержаны бизнесмен Гаджи Гаджиев и несколько высокопоставленных сотрудников Комитета национальной безопасности (КНБ) страны. В их домах следствие провело обыски.

Причины задержания не уточняются, официальной информации по этому поводу не поступало.