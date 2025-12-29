В Санкт-Петербурге по подозрениям в преступлениях 22-летней давности задержаны глава муниципального округа Дачное Вадим Сагалаев и его заместитель Игорь Заболотный. Первому вменяют организацию попытки взрыва недалеко от Смольного осенью 2003 года, второму — организацию тройного убийства летом того же года, пишет «Фонтанка».

По ее данным, силовики также задержали «старинного товарища» обоих — Сергея Мусейибова, который сейчас носит фамилию Фролов. Всех троих задержанных издание называет «ветеранами 90-х». После обысков их задержали как минимум на двое суток. Как предполагает «Фонтанка», следствие собрало достаточно материалов, чтобы ходатайствовать об их заключении под стражу.

«Заболотный вернулся из горячих точек в Нагорном Карабахе и Таджикистане. Так что он знает и умеет то, от чего молодой современник упадет в обморок», — говорится в статье.

Сагалаева и Фролову подозревают в попытке взорвать автомобиль предпринимателя возле его дома в октябре 2003 года. План не удался, так как исполнителя спугнул охранник. Тот заметил, что некий мужчина странно себя ведет рядом с припаркованным «Гелендвагеном», в том числе заглядывает под машину.

Когда охранник подошел расспросить его, то исполнитель скрылся, оставив на месте свою куртку. Под днищем внедорожника обнаружили самодельное взрывное устройство, а в куртке — документы подозреваемого. Несмотря на то что его личность быстро установили, найти его не удалось. По одной из версий, после провала задания мужчина был убит.

«Но он [исполнитель] тоже был не из травоядных — понимал и оставил письмо. Теперь его реанимировали. Начинается оно как в кино: “Если со мной что-нибудь случится…”, а внутри имена — Сергей и Вадик. Уклон обвинительный», — говорится в материале «Фонтанки».

Заболотного следствие считает организатором убийства петербургского бизнесмена Евгения Дорфмана, его жены Татьяны Митиной и их охранника Андрея Борисова в июне 2003 года. Неизвестные киллеры расстреляли их в доме на проспекте Стачек.

Дорфман был гендиректором и собственником «ВНИИ Гидролиз» — компании, которой после его убийства завладел Вадим Сагалаев, уточняет издание. Он руководил этим активом до того, как пошел во власть от партии «Единая Россия» и занял должность главы Дачного в 2004 году.

На прошлой неделе, 25 декабря, Октябрьский районный суд Петербурга заключил под стражу бывшего члена Малышевской ОПГ, которая считалась одной из самых влиятельных банд города в конце 1980-х — середине 1990-х. Арестованный Юрий Васильев, по версии следствия, был соучастником неудавшегося взрыва «Гелендвагена» рядом со Смольным.

Пресс-служба петербургских судов сообщала, что Васильев не признал вину и возражал против заключения под стражу. Однако именно после его задержания силовики, предположительно, вышли на Сагалаева, Заболотного и Фролова, пишет Baza.