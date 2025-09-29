Глава управления Росгвардии по Северной Осетии — Алании генерал-майор Валерий Голота задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Как передает ТАСС со ссылкой на оперативные службы, в отношении него проводятся следственные действия. Источник РБК также сообщил, что вместе с генералом задержаны некоторые из его подчиненных.

О задержании нескольких сотрудников, а также об обысках в здании Росгвардии писал и телеграм-канала Shot.

Валерий Голота родился в 1967 году в Минеральных Водах. В 1988 году он окончил Орджоникидзевское высшее военно-командное училище им. С.М. Кирова, а в 2003 — Московский гуманитарно-экономический институт. Должность главы управления Росгвардии он занимает с сентября 2021 года. Голота награжден орденом Мужества и медалью «За отличие в охране».

Утром 29 сентября Следственный комитет России (СКР) сообщил об аресте бывшего руководителя вещевой службы Росгвардии полковника Александра Бусыгина. Его подозревают в получении взяток в особо крупном размере при заключении госзаказов (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Как полагает следствие, в рамках своих обязанностей по контролю за многомиллионными поставками средств гигиены от фабрики «Русь» Бусыгин получил взятку в 6 млн рублей за покровительство этому предприятию.

В конце марта 2025 года в Москве арестовали начальника Главного центра информационных технологий Росгвардии Николая Чепкасова. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном организованной группой (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Спустя месяц по тому же уголовному делу был задержан и помещен в СИЗО руководитель департамента цифрового развития и защиты информации Росгвардии генерал-майор Михаил Варенцов.