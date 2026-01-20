Главу подмосковного ЗАТО Звездный городок Евгения Баришевского задержали по подозрению в получении взятки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Задержание произошло 16 января, против чиновника возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ — получение взятки в крупном размере.

Дело рассматривает Тверской суд Москвы. Следствие ходатайствовало об аресте Баришевского, однако суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста. В случае признания вины ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Как пишет городская газета «Взгляд с орбиты», поводом для задержания стала взятка за приемку работ по благоустройству детского сада «Ласточка». Это единственный детский сад в Звездном городке, он входит в состав школы имени дважды Героя Советского Союза В. М. Комарова. Тендер на поставку и монтаж 65 игровых элементов на его территории был опубликован в сентябре 2025 года, завершение работ запланировали на декабрь.

По информации городского Telegram-канала «Звездный городок», сроки благоустройства были сорваны, а качество работ вызвало жалобы. Также жители указывали, что юбилей детского сада — 50 лет со дня постройки — остался без внимания, а сотрудникам не выплатили премии, несмотря на обещания завершить работы еще в августе.

Евгений Баришевский родился в 1981 году в Балашихе. Он занимал руководящие должности в структурах «Единой России», был депутатом Мособлдумы, возглавлял администрации Орехово-Зуевского округа и Лобни. Главой Звездного городка его назначили в 2022 году сроком на пять лет.