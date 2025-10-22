Накануне, 21 октября, Государственная дума отклонила законопроект фракции КПРФ с предложением закрыть «Ельцин-центр» в Екатеринбурге. Депутат фракции «Справедливая Россия — За правду» Анатолий Вассерман посоветовал создать альтернативный центр с «объективной историей».

В беседе с корреспондентом RTVI парламентарий заявил, что хоть и считает центр «гнездом тоталитарной секты», тем не менее, убежден, что закрывать или переформатировать его бессмысленно.

«Но если просто уволить всех этих сектантов, то они будут на каждом углу кричать, что их выгнали, потому что не могут опровергнуть то, что они вещают. Поэтому надо создавать систему объяснения того, почему они проповедуют ложь», — сказал Вассерман.

В качестве исторического прецедента он привел советскую антирелигиозную политику, отметив, что силовое закрытие церквей лишь укрепляло веру прихожан. По его мнению, аналогичный подход должен применяться и к «Ельцин-центру»: не разгон, а последовательное опровержение.

«Вот так и тут надо не разгонять, а именно опровергать», — подчеркнул депутат.

Что касается практической реализации, Вассерман предложил два возможных пути: создать отдельный «Антиельцинский центр» или добиться размещения внутри существующего музея экспозиции, которая бы объективно рассказывала о событиях «лихих 90-х».

«Но в любом случае, надо не закрывать, а опровергать», — резюмировал он.