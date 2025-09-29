Туристов в Калмыкии, в том числе корейских, привлекают несколько очень колоритных достопримечательностей — это один из самых крупных в Европе буддийских храмов, розовое озеро, одинокий тополь и горящая вода. Об этом RTVI рассказала глава региональной общественной организации «Объединение корейцев Республики Калмыкия» Наталья Уланова.

«Розовое озеро, когда тепло, приобретает такой характерный оттенок. Одинокий тополь, к сожалению, претерпел небольшие изменения в этом году — там сломались несколько веток, но это все равно место силы, там очень хорошая сильная энергетика. Всех гостей я туда обязательно привожу. Мы там просто находимся минут 20-30, и нам становится хорошо, легко, голова очищается», — поделилась она.

По ее словам, гостям Калмыкии вне зависимости от их вероисповедания имеет смысл посетить буддийский храм.

«Мы встречаемся и с нашими батюшками, которые говорят умные вещи. Потому что неважно, какая у тебя религия, какой ты национальности, — базовая основа все равно одна: это уважение к старшим, почитание своей культуры, традиций и так далее», — подчеркнула Уланова.

Одинокий гигантский тополь , согласно легенде, в 1846 году посадил монах после путешествия в Тибет. Семена он якобы принес в своем посохе, который закопал на возвышенности в степи.

Розовое озеро расположено в Меклетинском заповеднике и своим характерным цветом обязано микроорганизмам, которые живут в очень соленой воде и выделяют каротин. Грязь с этого озера обладает антиоксидантными свойствами.

Горящая вода — достопримечательность на источнике возле поселка Адык, где еще в 1960-е годы при поиске нефти пробурили скважину. При поджигании выходящий оттуда метан воспламеняется, но визуально создается впечатление, будто горит сама вода.

В целом, по словам Улановой, руководство и национально-культурные объединения Калмыкии приняли все возможные меры для того, чтобы она стала популярной среди туристов. Она добавила, что и третий Международный буддийский форум, который прошел в Элисте, тоже способствует увеличению привлекательности региона.

«Мне кажется, сейчас, как никогда, очень многие знают про Калмыкию. И наши жители очень активны. Мы принимаем участие в различных мероприятиях на международном уровне и по России. Элиста очень расцвела — реновация, реконструкция города прошла замечательно. Руководители нашего региона внесли огромный вклад. Делается абсолютно все и сейчас сюда приезжает очень большой поток туристов и гостей», — подытожила глава корейской диаспоры региона.

Третий Международный буддийский форум «Буддийский мир в новом тысячелетии» прошел в Элисте (Калмыкия) 25—28 сентября. В нем приняли участие делегации 35 стран, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, главы Бурятии и Тувы Алексей Цыденов и Владислав Ховалыг, голливудский актер и мастер боевых искусств Марк Дакаскос и многие другие.

Как рассказал ТАСС первый замглавы правительства республики Эрдни Церенов, всего мероприятие посетило более 7 тыс. человек, из них около 1 тыс. — это иностранные гости.