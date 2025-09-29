Голливудский актер, режиссер и мастер боевых искусств Марк Дакаскос в интервью RTVI признался, что ему нравится писатель Федор Достоевский, а сейчас он читает произведения Александра Пушкина. Об этом он рассказал на полях третьего Международного буддийского форума, который прошел в Элисте.

На вопрос, есть ли какая-то личность в истории России, которая ему по тем или иным причинам по душе, Дакаскос ответил, что «выделить кого-то одного сложно — их слишком много».

«Мне нравятся [российские] писатели. Достоевский. И я сейчас начал читать Пушкина. У вас отличные преподаватели актерского искусства, например [Константин] Станиславский. <…> Многие американцы любят русское искусство — но при этом они забывают, что оно русское. Надо снова им напомнить, что искусство — важнее всего», — сказал актер.

Отвечая на вопрос, нравится ли какой-либо российский регион, Дакаскос сообщил, что он не может выделять кого-то: «Если я назову один, то остальные будут недовольны».

«Я посещаю Россию с 1996-го. Впервые приехал с женой. И каждая последующая поездка меня чему-то учила, вдохновляла. Из больших городов я был в Москве и Санкт-Петербурге, и с каждой поездкой они становятся все чище и лучше. Такое мало про какие города можно сказать», — добавил собеседник RTVI.

Также актер признался, что есть «пара тем», которые бы он хотел обсудить с журналистами, «но не для того, чтобы они это [потом куда-либо] выкладывали».

«Если бы мы просто пили чай или кофе, не под запись, это могло бы быть интересно. Сейчас очень важно, чтобы люди вели личные разговоры — не по зуму, не через посредников, а лично. Важно, чтобы люди продолжали общаться лично», — добавил он.

Ранее в интервью Sports.ru Дакаскос сообщил, что, по его мнению, один из главных принципов буддизма, которому следует обучать молодежь, — это доброта.

«Второе — дыхание. Многие дышат поверхностно. А надо дышать так, чтобы идеи поступали, а эмоции выходили. Быть добрыми, проявлять уважение — не только по отношению к другим, но и к себе», — подчеркнул актер.

Также Дакаскос рассказал, что его родители до сих пор преподают боевые искусства, несмотря на возраст. Например, его 82-летняя мать, которая раньше преподавала боевые искусства, «до сих пор может сесть на шпагат» и поддерживает себя в хорошей физической форме, добавил он.

Кроме того, артист дал несколько рекомендаций, как сохранить правильную работу ума и тела. По его словам, нужно хорошо высыпаться, пить много воды и по возможности не употреблять алкоголь.

«Но если вы будете пить, то все равно воды должно быть больше, чем алкоголя», — отметил мастер боевых искусств.

О секретах актерского мастерства, фильме в России и Бодрове-младшем

Ранее на полях буддийского форума в Элисте Дакаскос сообщил журналистам, что до своей карьеры в Голливуде он занимался боевыми искусствами и мечтал стать буддийским монахом, но с последним не сложилось.

Одним из главных людей в жизни Дакаскоса стала бабушка, которая привила ему интерес к буддизму.

«Я всегда был любопытен. И очень, очень близок к ней. Даже сейчас. Если мне нужно показать эмоции, если я работаю над сценой, а я не могу включиться, то вспоминаю свою бабушку. И все встает на свои места», — признался он.

61-летний актер также признался, что любит пешие «медитативные» прогулки, бегать в горах и плавать. В начале дня он в среднем по 10 минут принимает холодный душ: «Делаю так постоянно. Так я стараюсь контролировать свое сознание».

По словам Дакаскоса, если бы у него была возможность снять фильм в России, то он бы воспользовался этим «на 100%»: «Мне бы очень хотелось». Сергея Бодрова-младшего он назвал потрясающим актером, а Ирину Безрукову — «чудесной».

Калмыкия, по его словам, очень напомнила ему родные Гавайи.

«Потому что везде улыбки, тепло, дух приема. На Гавайях мы называем это “дух алоха” [концепция, согласно которой люди должны жить и трудиться сообща, в гармонии с собой и миром — прим. RTVI]. “Алоха” — это дыхание. Мне кажется, что здесь он [“дух алоха”] есть», — заключил Дакаскос.

Третий Международный буддийский форум «Буддийский мир в новом тысячелетии» прошел в Элисте (Калмыкия) 25—28 сентября. В нем приняли участие делегации 35 стран, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, главы Бурятии и Тувы Алексей Цыденов и Владислав Ховалыг и многие другие.

Как рассказал ТАСС первый замглавы правительства республики Эрдни Церенов, всего мероприятие посетило более 7 тыс. человек, из них около 1 тыс. — это иностранные гости.