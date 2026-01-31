Рекордно большой за последние четверть века урожай картофеля в Германии привел к образованию таких излишков, что его раздают бесплатно. Местные СМИ назвали это Kartoffel-Flut — «картофельный потоп».

Ежегодно Германия потребляет 330 000 тонн замороженного картофеля для обжаривания, это самый популярный замороженный субпродукт в стране. По данным официальной статистики, в среднем каждый немец съедает 63 кг картошки за год. Для сравнения: Росстат утверждает, что ежегодное потребление этого корнеплода в России составляет 55 кг на человека. Но даже при таком высоком спросе предложение в Германии в этом году оказалось намного выше.

Два грузовика с картофелем отправили на Украину в качестве гуманитарной помощи. Несколько тонн забрал Берлинский зоопарк для переработки на корм животным. Более качественная картошка была передана столовым для бездомных, детским садам, школам, церквям и некоммерческим организациям.

По всему Берлину развешены объявления о бесплатной раздачей картофеля с указанием места и времени. Горожанам нужно лишь прийти со своей тарой — мешком, ведром или сумкой-тележкой. Таких пунктов в городе насчитывается 174.

Провести благотворительную акцию «4000 тонн» — по объему излишков картофеля — предложил фермер из-под Лейпцига в декабре 2025 года. Ее организовали берлинская газета и некоммерческий экологический проект браузера и поисковика Ecosia.

Жители столицы Германии признаются, что поначалу не поверили публикациям с призывами прийти и забрать сколько угодно картофеля абсолютно бесплатно. По словам одной из горожанок, она была уверена, что фото россыпей картошки сгенерированы нейросетью, а новость о благотворительной акции — фейковая. Но по соцсетям быстро разнеслась весть о том, что объявления не лгут.

В результате Берлин, скованный сейчас арктическим холодом, резко оживился: люди со старыми рюкзаками, сумками и тележками потянулись к пунктам бесплатной раздачи картофеля, помогая друг другу тащить груз и делясь семейными кулинарными рецептами.

СМИ даже напомнили, что в XVIII веке прусский правитель Фридрих II издал Kartoffelbefehl («Картофельный указ»), обязав граждан его выращивать и использовать в качестве основного продукта питания, хотя поначалу корнеплод вызвал у них скептицизм, недоумение и опасения.

С тех пор картофель успел настолько полюбиться немцам, что они продолжают поедать его десятками килограммов даже несмотря на призывы нутрициологов сократить потребление углеводов. В ходе предвыборной кампании 2017 года экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель в интервью глянцевому журналу поделилась своим фирменным рецептом картофельного супа, заявив: «Я всегда сама толку картофель толкушкой, а не использую кухонный комбайн».

Но не все поддерживают бесплатную раздачу излишков картофельного урожая. Многие немецкие фермеры считают, что сельскохозяйственная отрасль «вышла из-под контроля», а их труд стремительно обесценивается. Экологи сравнивают фотографии складов, забитых невостребованной картошкой, со снимками 1970-х годов: тогда Европейское экономическое сообщество пообещало выкупать излишки молока и сливочного масла по высоким ценам, и фермеры выпустили их с таким избытком, что стало негде хранить.