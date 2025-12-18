Госдума во втором и в третьем чтениях единогласно без обсуждения приняла закон о самозапрете на азартные игры, передает корреспондент RTVI. Закон поддержали 402 депутата.

Поправки вводят механизм добровольного отказа от участия в азартных играх: речь идет о букмекерских конторах, тотализаторах, казино, залах игровых автоматов. Игорным заведениям будет даже запрещено рассылать им рекламу.

Реестр тех, кто сам себе запретил ставки, будет вести Единый регулятор азартных игр (ЕРАИ), планируется, что этот перечень будет закрытым.

Для отказа от азартных игр надо будет подать заявление с использованием «Госуслуг», ЕРАИ или же через МФЦ. При этом срок отказа не может быть менее 12 месяцев.

Организаторы азартных игр будут обязаны размещать информацию о порядке подачи заявления о включении информации о физическом лице в перечень путем размещения на своем официальном сайте баннера, являющегося статичной или анимированной картинкой, со ссылкой на раздел «Госуслуг», с использованием которого могут быть поданы такие заявления, следует из документа.

Заявление об исключении из реестра и снова разрешить себе азартные игры можно будет также через подачу заявления на «Госуслуги». Сделать это нужно не ранее чем через четыре месяца после включения в перечень.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года.