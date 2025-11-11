Госдума в итоговом, третьем чтении, приняла закон об особенностях обучения медиков. Решено отказаться от стопроцентного целевого обучения, передает корреспондент RTVI. Закон поддержали 339 депутатов, воздержались 69 парламентариев, против никто не голосовал.

Согласно закону, выпускники медицинских вузов до трех лет будут работать под руководством наставника в муниципальных и государственных медицинских учреждениях.

«Поправки, которые были внесены депутатами и правительством, сокращают срок проведения наставничества. Если раньше он составлял три года, то теперь — до трех лет в зависимости от конкретной специальности. Перечень специальностей установит правительство, Министерство здравоохранения. И это логично, поскольку наставничество — это, прежде всего, улучшение практических навыков», — рассказал RTVI первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга.

Закон также регулирует вопросы получения целевого обучения. В итоге принято решение отказаться от 100-процентного целевого обучения медиков — будет бюджетное, целевое и платное обучение.

«Целевое обучение уже давно существует, когда муниципалитет, больница, региональный Минздрав определяет, что вот этот молодой человек будет учиться за деньги региона, за деньги государства вот в том вузе (в среднем это около 300 тыс. в год), и он по окончании обучения возвратится и выполнит свои обязательства — 3—5 лет, в зависимости от правил, он отработает и отдаст долг муниципалитету, больнице, тем, кто платил за его образование. В соответствии с законом, целевым будет обучение в ординатуре. Ординатура и должна быть целевая, потому что когда мы выходим из медицинского вуза, мы по документам врачи-терапевты, лечебное дело, первичное звено. Именно после получения ординатуры ты уже врач, который специализируется в чем-то», — рассказал RTVI первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья, хирург Бадма Башанкаев.

Закон вступит в силу с 1 марта 2026 года. Вместе с тем во время обсуждения зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный обратил внимание на то, что проект приказа Минздрава о специальностях для целевого обучения «пришел под грифом «Для служебного пользования» (ДСП).

«Совершенно непонятно, зачем секретить ту информацию, которая в принципе нужна всем выпускникам. А по большому счету, там из 100 с лишним специальностей представлена только одна-единственная с одним сроком. Где остальные, как их посмотреть — совершенно непонятно», — сказал Куринный.

По данным Минздрава на февраль 2025 года, в системе здравоохранения России не хватает около 23,3 тыс. врачей и 63,6 тыс. среднего медицинского персонала.