Госдума откажется от введения стопроцентного целевого обучения для медиков, такие поправки ко второму чтению законопроекта поддержал думский комитет по высшему образованию. Зампред комитета Думы по охране здоровья Алексей Куринный в разговоре с RTVI расценил проект реформы медицинского образования как «довольно рисковый».

Проект закона, принятый в первом чтении в начале октября, предусматривает, что все студенты, поступившие на бюджетные места медицинских и фармацевтических направлений, должны на первом курсе заключить договор о целевом обучении. При этом в случае нарушения положений договора необходимо будет выплатить компенсацию в размере суммы, затраченной на обучение специалиста, а также штраф в двукратном размере компенсации. Для прохождения первичной аккредитации молодой специалист должен будет три года отработать под руководством наставника.

«Сейчас исключается стопроцентное целевое обучение на специалитете. [В соответствии с поправками, принятыми в первом чтении,] студент, поступая в вуз, выбирал либо целевое, либо коммерческое обучение. Соответственно, эту норму смягчили, и теперь все остается, как прежде. Сейчас порядка 70% — это целевое обучение, 30% — это бюджет. Никаких ограничений в этом плане не будет вводиться», — рассказал журналистам глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

В то же время, по его словам, вводится стопроцентное целевое обучение на получение образования в ординатуре.

Ко второму чтению также уточнили «определенные особенности по прохождению наставничества», продолжил Леонов. «Соответственно, это может быть менее трех лет для определенных специальностей, либо для местностей, где те или иные доктора будут проходить соответствующее наставничество», — рассказал депутат.

Кроме того, вводится ответственность регионов по обеспечению социальных гарантий для тех, кто будет проходить наставничество, заявил Леонов.

«Это противоречит модели, которая существует в России»

«Это довольно рисковый законопроект», — заявил RTVI зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный.

Он сообщил, что депутаты от КПРФ вносили ко второму чтению комплекс поправок.

«Мы абсолютно четко представляем, что если мы распределяем молодого врача либо молодого профессионала со средним медицинским образованием по целевому договору, то по месту его трудоустройства ему должны быть предоставлены и благоустроенное жилье, и необходимый минимум заработной платы, и подъемные средства, связанные с переездом. Потому что без всего этого работать по новому месту, определенному целевым договором, будет очень сложно», — порассуждал депутат.

КПРФ предлагала поправку, которая корректировала механизм передачи властям регионов полномочий по созданию условий для нового места трудоустройства, но ее отклонили, сообщил Куринный.

«Мы прекрасно понимаем, что у региональных властей совершенно разные возможности: кто-то может позволить создать минимальный социальный стандарт, а кто-то не может. Мы предлагали закрепить его на уровне постановления правительства Российской Федерации, и, соответственно, в случае, если этот стандарт не выполняется при трудоустройстве и выпускник вынужден покинуть место своего место своей отработки, то он не несет никакой ответственности», — рассказал собеседник RTVI.

По словам Куринного, многие медики, в том числе прибывающие по программе «Земский доктор», вынуждены покидать рабочее место по причине того, что «надлежащих условий не создается». Парламентарий обратил внимание на то, что ранее, если в течение трех месяцев молодому специалисту не предоставлялось жилье по месту его трудоустройства, он мог разорвать в одностороннем порядке договор, тогда как подготовленный ко второму чтению законопроект такой возможности не предполагает.

«Закрепление в нем огромных штрафов. Я напомню, что это компенсация стоимости обучения, плюс еще двойной размер штрафа. Оно никак не сподвигнет молодых талантливых людей идти сегодня в профессию. Это очень важно», — сказал Куринный.

Предлагаемая реформа медицинского образования «противоречит той модели, которая существует в Российской Федерации», добавил депутат.

«Столь жестких мер ответственности не существует ни для каких других специалистов, даже для выпускников или курсантов силовых, наших высших учебных заведений. Максимум ответственности — это возвращение стоимости обучения», — подчеркнул Куринный.

Госдума обсудит законопроект во втором чтении на заседании 30 октября.