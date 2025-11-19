Госдума приняла закон, который позволяет выпускникам девятых классов, не сдавшим государственную итоговую аттестацию (ГИА), бесплатно получить профессиональное образование по рабочим профессиям и должностям служащих. Об этом сообщает корреспондент RTVI.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что нередко девятиклассники, не сдавшие основной государственный экзамен, теряют почти год перед пересдачей. Это время могло бы быть использовано для освоения рабочей специальности, считают авторы инициативы.

Кроме того, теперь ученики, получившие неудовлетворительные оценки на экзамене, смогут обучаться на программах профессионального обучения с присвоением квалификационного разряда от первого до четвертого. Регионы получают полномочия бесплатно учить таких ребят за счет своих бюджетов и встраивать их в региональный рынок труда.

Как рассказал в беседе с RTVI глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов, власти субъектов России определят список профессий и учебных заведений — технических училищ и профильных лицеев.

«В каждом регионе свои тенденции, а в целом у нас есть понимание, это известные специалисты, которые востребованы сегодня, включая сварщиков», — заявил парламентарий.

Нилов добавил, что сейчас рынок нуждается в специалистах трудовых профессий, из-за чего в России наблюдается такое число трудовых мигрантов «со всеми вытекающими негативными последствиями».

«Принятие закона — это дополнительная возможность получения образования, обучения специальностям, которые сегодня востребованы на рынке труда. Принятое решение потенциально позволит сократить эту потребность. Но надо понимать, что требуется время для подготовки кадров. То есть это не сиюминутно», — уточнил Нилов.

Кроме того, согласно принятому закону, у освоивших программы профессиональной подготовки остается право получить аттестат об основном общем образовании и сдать общеобразовательные предметы. Минпросвещения с Рособрнадзором определит перечень обязательных учебных предметов, по которым будет проводиться государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего образования для них.

Закон вступит в силу с 1 января 2026 года.