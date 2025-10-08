Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, обязывающий студентов-бюджетников медицинских и фармацевтических специальностей заключать целевые договоры. Текст документа размещен в электронной базе нижней палаты парламента.

Инициатива предполагает поправки в федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». Согласно новым нормам, студенты должны будут подписать договор о целевом обучении в течение первого года при поступлении соответствующего предложения от учреждения здравоохранения.

Правило будет касаться трех категорий студентов:

восстановившихся на обучение;

переведенных на бюджет;

тех, чей целевой договор был расторгнут.

Во всех этих случаях новый договор необходимо оформить в течение года с момента наступления такой ситуации.

Согласно законопроекту, выпускники медучреждений и фармацевтических вузов, успешно прошедшие первичную аккредитацию, должны будут отработать три года под руководством наставника.

Работа должна осуществляться в медицинских организациях, входящих в систему ОМС. Как уточнили в Госдуме, конкретные положения о наставничестве разработает и утвердит Минздрав России.

Согласно законопроекту, выпускники-целевики будут обязаны трудоустроиться в медицинскую организацию, указанную в договоре. После этого они получат право пройти периодическую аккредитацию, необходимую для дальнейшей работы по специальности.

Документом также устанавливаются новые правила целевого приема. Студенты-бюджетники медицинских специальностей должны будут заключить целевой договор на первом курсе. Нарушение условий договора повлечет материальную ответственность: выпускнику придется возместить стоимость обучения и уплатить штраф в двукратном размере этой суммы. Аналогичные требования могут быть распространены и на учащихся медицинских колледжей.

Закон предусматривает переходный период — если документ будет принят, он вступит в силу с 1 марта 2026 года.

Ранее «Ведомости» писали об одобрении правительственной комиссией соответствующей инициативы Минздрава. По мнению эксперта Андрея Рагозина, обязательная отработка в учреждениях ОМС, с одной стороны, помогает трудоустройству в городских клиниках, но с другой — не устраняет дефицит медицинских кадров на селе и в малых городах.

Согласно данным опроса платформы «Справочник врача», приведенным РБК в начале сентября, российские медики выразили обеспокоенность потенциальными рисками введения обязательного целевого обучения для студентов-бюджетников. Среди основных опасений респонденты выделили:

нарушение конституционных прав (25%);

формальный подход к работе, не обеспечивающий качественной медпомощи (25%).

Среди поддержавших инициативу 50% респондентов указали, что молодые специалисты добровольно не поедут работать в удаленные районы, где особенно остро ощущается нехватка кадров. Еще 25% сторонников закона отметили, что обязательная отработка позволит выпускникам получить практический опыт и создать основу для профессионального роста.

В Минздраве заверили, что при разработке законопроекта учтены обращения граждан и позиция профессионального сообщества. В ведомстве также добавили, что документ может быть доработан по итогам рассмотрения во втором чтении.