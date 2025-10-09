Российским туристам стоит временно запретить поездки в страны НАТО, которые поставляют Украине оружие. С таким предложением выступил председатель общественного движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов. Об этом он заявил изданию «Абзац».

В частности, речь идет о Франции, Германии и других странах, «агрессивно настроенных к России». По словам Резяпова, такая мера поможет сократить траты россиян за рубежом и предотвратить случаи, при которых деньги туристов направляются на помощь Киеву.

«Необходимо рассмотреть вопрос о запрете выезда российских туристов в страны НАТО и одновременно принять меры по развитию внутреннего туризма. Сегодня совокупные военные расходы стран НАТО составляют 67% всех оборонных затрат мира. Это прямое доказательство агрессивных намерений блока и угрозы России», — заявил он.

По словам Резяпова, “Ветераны России” намерены представить эту инициативу в Госдуму и Минздрав

Резяпов подчеркнул, что ограничения должны быть временными и действовать лишь на период проведения специальной военной операции. При этом, по его мнению, исключения следует сделать для россиян, выезжающих на лечение или к родственникам.

Он выразил уверенность, что запрет также даст стимул для развития внутреннего туризма, а инициативы, направленные на повышение качества российских курортов, помогут укрепить внутренний рынок отдыха.

Между тем депутат Наталья Костенко в беседе с «Газетой.Ru» отметила, что реализовать подобную инициативу законодательно невозможно.

«На сегодняшний момент, кроме Турции, все страны НАТО не являются туристическими направлениями. Российские туроператоры не формируют по этим направлениям массовый турпродукт», — сказала она.

По словам Костенко, запретить туры в Турцию также сложно, так как по этому направлению «активно работают турецкие туроператоры и перевозчики», а ограничить их деятельность можно только через международные соглашения.