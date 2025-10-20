В сентябре 2025 года, жители России вновь возглавили рейтинг иностранных покупателей недвижимости в Турции. По данным турецкого статистического института (TurkStat), граждане России за месяц приобрели 267 домов и квартир, заметно опередив жителей Ирана, Германии и Ирака, которые также активно скупают турецкую недвижимость.

Так иранцы в сентябре, согласно подсчетам ТurkStat, купили в Турции 202 объекта недвижимости и занимают второе место по количеству сделок. За ними следуют граждане Ирака (146 сделок), Германии (121) и Украины (118).

Всего иностранцы в сентябре приобрели 1867 жилых объектов недвижимости — это на 7,7% меньше, чем годом ранее, подчеркивается в отчете. Наибольший интерес у покупателей традиционно вызывают прибрежные и курортные регионы Турции — Стамбул, где было продано 744 объекта, Анталья (557) и Мерсин (124).

При этом общая доля сделок с недвижимостью с участием иностранцев крайне невелика, в сентябре она составила лишь 1,2%.

Эксперты отмечают, что Турция остается одним из самых привлекательных направлений для россиян благодаря мягкому климату, развитой инфраструктуре и сравнительно доступным ценам. Несмотря на ужесточение визовых и миграционных правил, интерес к покупке недвижимости в стране остается стабильным.

Стоит отметить, что по итогам 2024 года, россияне также лидировали среди иностранных инвесторов в турецкую недвижимость, купив за год около 5 тыс. объектов.