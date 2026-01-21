Трансатлантический кризис, вызванный заявлениями Дональда Трампа о «непреодолимом желании» США приобрести Гренландию и последующими угрозами карательных пошлин против ряда европейских стран, достиг критической точки. По оценкам европейских и американских изданий, этот эпизод стал серьезным испытанием для единства Евросоюза, обнажив глубокие стратегические разногласия между его членами. Реакция европейских столиц фактически разделилась на три лагеря.

Лагерь 1: «Фронт сопротивления» — за немедленные и жесткие меры

Страны, напрямую упомянутые в угрозах Трампа о введении пошлин, сформировали ядро противодействия и стремятся показать, что экономическое давление на союзников недопустимо. Как подчеркивает Financial Times, именно эти государства настаивают на максимально жестком и скоординированном ответе.

Ключевые страны: Франция, Германия, Дания, Норвегия, Швеция, Нидерланды, Финляндия и Великобритания — в европейской прессе их называют основными объектами возможных тарифных мер из-за позиции по Гренландии.

Совместная позиция североевропейских стран и Дании: Копенгаген и его северные союзники подчеркивают, что тарифные угрозы подрывают трансатлантическое сотрудничество и создают риск «опасной спирали конфронтации». При этом Гренландия рассматривается как автономная территория в составе Королевства Дания, которая не может быть объектом внешнего принуждения.

Франция: Париж стал главным сторонником задействования Антипринудительного инструмента ЕС (Anti-Coercion Instrument, ACI) — механизма, позволяющего вводить широкие ответные меры против США. В окружении президента Эммануэля Макрона этот инструмент рассматривается как ключевой элемент давления в случае реализации тарифных угроз.

Франция и Германия — военное измерение:

Для демонстрации солидарности с Данией и усиления присутствия в Арктике Франция и Германия направили военный персонал в рамках европейских учений на Гренландии. В Париже и Берлине этот шаг трактуют как сигнал о том, что безопасность острова — общеевропейская задача, а не исключительно зона ответственности США.

Германия: Берлин жестко критикует подход Вашингтона и говорит о «шантаже», подчеркивая необходимость скоординированного и соразмерного ответа. Немецкие власти указывают, что тарифная эскалация нанесет ущерб экономикам по обе стороны Атлантики.

Еврокомиссия: В Брюсселе, как сообщает Reuters, подготовлен пакет возможных ответных пошлин на американские товары на сумму до 93 млрд евро. Под удар могут попасть самолеты Boeing, автомобили и алкогольная продукция. Эти меры рассматриваются как быстрый и масштабный ответ на действия Вашингтона.

Лагерь 2: «Осторожные дипломаты» — против эскалации и за диалог

Этот лагерь также критикует инициативы Трампа, но выступает против автоматической эскалации, опасаясь разрушения экономических связей и затяжной торговой войны.

Италия: Рим старается занять более примиряющую позицию по сравнению с Парижем и Берлином. Премьер-министр Джорджа Мелони назвала угрозы тарифов «ошибкой» и подчеркнула необходимость диалога, заявив, что довела эту позицию до американской стороны напрямую.

Венгрия: Будапешт избегает публичной конфронтации с Вашингтоном и предпочитает обсуждать ситуацию в рамках НАТО и закрытых переговоров, ограничиваясь заявлениями о необходимости сохранять единство альянса.

Особая позиция Великобритании: прагматизм между двух огней. Лондон, оставаясь одновременно объектом возможных тарифов и ключевым союзником США, занял подчеркнуто прагматичную позицию. Премьер-министр Кир Стармер заявляет, что тарифная война «не отвечает ничьим интересам», и делает ставку на переговоры и деэскалацию, стараясь дистанцироваться от наиболее жестких мер ЕС при сохранении общей солидарности с партнерами.

Лагерь 3: «Прагматичные посредники» — официальная линия ЕС

Институты Евросоюза пытаются совместить демонстрацию решимости с сохранением пространства для переговоров. В Брюсселе подчеркивают готовность защищать экономические интересы ЕС, одновременно предупреждая, что ответные тарифы неизбежно ударят и по европейскому бизнесу.

Антипринудительный инструмент рассматривается как «торговое оружие последней инстанции». При этом европейские чиновники признают, что процедура его задействования может растянуться на месяцы, что сдерживает часть лидеров от немедленных шагов.

Предстоящие саммиты ЕС и международные контакты, включая встречи в Давосе, покажут, сможет ли Европа преодолеть внутренний раскол и выработать единую линию в ответ на давление США. Исход этого кризиса, по оценкам аналитиков, определит не только формат будущих отношений с Вашингтоном, но и перспективы стратегической автономии Евросоюза.