Полковник КГБ СССР, Почетный сотрудник Госбезопасности Владимир Зайцев, получивший прозвище «гроза шпионов» за работу по противодействию иностранной разведке, умер в возрасте 77 лет. Об этом сообщил совет Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа».

«Вечная память о Владимире Николаевиче Зайцеве навсегда останется в наших сердцах», — заявили в ассоциации.

Зайцев поступил на службу в систему государственной безопасности в 1972 году, «став профессионалом высочайшего класса». С 1982 по 1992 год он работал в Группе «А» Седьмого управления КГБ, где проделал путь от руководителя отделения одного из подразделений до замруководителя Группы «А».

«Пресса окрестила его «грозой шпионов». <…> Будучи асом оперативной работы, являлся старшим группы, которая в середине 1980-х годов осуществила филигранный захват целого ряда шпионов и предателей», — говорится в тексте официального сообщения.

Помимо этого, Зайцев принимал участие в знаковых операциях по освобождению заложников, среди которых — операция 1983 года в Тбилиси, где Зайцев «сыграл ключевую роль».

В ноябре 1983 года группа прихожан из церкви, где работал священнослужитель Теймураз Чихладзе, по его наставлению захватила самолет Ту-134А, следовавший по маршруту Тбилиси-Ленинград, с целью побега на Запад. На борту рейса находились 57 пассажиров и семь членов экипажа. В ходе штурма, предпринятого сотрудниками Группы «А» заложников удалось освободить, никто из пассажиров не пострадал.

Владимир Зайцев родился 19 марта 1948 года в Московской области. С 16 лет работал на заводе, в конце шестидесятых годов служил в Группе Советских войск в Германии. В 1979 году окончил Высшую школу КГБ СССР им. Дзержинского, участвовал в войне в Афганистане в качестве командира.

«Как отличный спортсмен, становился неоднократным чемпионом центрального аппарата КГБ по восточным единоборствам. Выполнил норматив «Мастера спорта СССР» по трем видам спорта», — сообщили в ассоциации ветеранов антитеррора.

После ухода в отставку Зайцев поступил на должность помощника председателя правительства России по силовому блоку, которую занимал с 2000 по 2004 год. Долгие годы занимал позицию руководителя Фонда поддержки антитеррористических подразделений органов обеспечения безопасности «Антитеррор» и пост вице-президента Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа».

Зайцев также отвечал за взаимодействие ассоциации со СМИ, был участником общественного совета издания «Спецназ России», где периодически выходили его собственные материалы. За свои достижения Зайцев был награжден орденами Красного Знамени, Красной Звезды и «За личное мужество».