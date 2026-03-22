Церемония похорон католикоса-патриарха всея Грузии Илии II прошла 22 марта в Тбилиси в кафедральном соборе Цминда Самеба. Его похоронили в Сионском соборе.

Панихида в соборе Самеба длилась несколько дней. Тысячи людей приходили туда, чтобы почтить память патриарха. Верующие стояли в очередях по несколько часов.

С раннего утра воскресенья в соборе Самеба проходила божественная литургия. Около полудня в храм прибыл Вселенский патриарх Варфоломей I, который совместно с местоблюстителем патриаршего престола совершил чин погребения патриарха.

В траурных мероприятиях приняли участие представители духовенства, власти, а также зарубежные делегации. В соборе Самеба находились президент Грузии Михаил Кавелашвили, премьер-министр Ираклий Кобахидзе, спикер парламента Шалва Папуашвили и другие высокопоставленные чиновники вместе с родственниками.

У собора собрались сотни верующих. Из-за наплыва людей и повышенных мер безопасности доступ туда ограничен — внутрь допускаются только лица со специальными разрешениями. В центре Тбилиси действуют ограничения движения. По всему городу на зданиях вывешены экраны, на которых транслируются кадры из жизни патриарха.

После завершения богослужений гроб с телом патриарха был перенесен в Сионский собор, где его захоронили.

На похоронах присутствовал спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. Он передал от Владимира Путина соболезнования духовенству и народу Грузии в связи с кончиной католикоса-патриарха всея Грузии Илии II, сообщила пресс-служба Кремля.

Свои соболезнования также выразили папа римский Лев XIV, премьер Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Илия II (в миру Ираклий Георгиевич Гудушаури-Шиолашвили) умер 17 марта в возрасте 93 лет в связи с развитием почечной, легочной и сердечной недостаточности. Правительство Грузии объявило траур. Илия II возглавлял Грузинскую православную церковь с 1977 года, его патриаршество было самым продолжительным в истории церкви.