GTA, The Sims, Battlefield и десятки других популярных игр могут оказаться заблокированы в России, если их издатели проигнорируют штрафы Роскомнадзора. С начала 2026 года регулятор подал иски минимум к семи крупнейшим зарубежным игровым студиям за отказ хранить персональные данные российских пользователей на серверах внутри страны — об этом «Коммерсанту» рассказали в юрфирме Semenov & Pevzner.

Иски поданы в судебный участок мирового судьи Таганского районного суда по ч. 8 ст. 13.11 КоАП («Нарушение законодательства РФ в области персональных данных»).

В апреле суд уже признал виновными четыре компании — Battlestate Games Limited, Electronic Arts, Take-Two Interactive Software и NetEase Interactive Entertainment — и назначил каждой штраф в 2 млн рублей. Максимальная санкция по этой статье — 6 млн рублей. Заседания по делам Epic Games, Digital Extremes и Embracer Group назначены на первую половину мая.

Когда российский пользователь получает доступ к игре, компания начинает собирать его данные — IP-адрес, платежные реквизиты, электронную почту. Российский закон требует собирать и обрабатывать их только на территории страны.

Как объяснил «Ъ» адвокат Forward Legal Сергей Кокорев, сейчас РКН ужесточил подход: начал рассматривать игровые сервисы как крупные цифровые платформы с массовым сбором пользовательских данных. Он же указывает на главный риск для студий: регулятор может перейти от штрафов к требованиям устранить нарушение и заблокировать домены, аккаунт-сервисы или иные точки доступа.

Практика не нова — в 2023 году к ответственности уже привлекали Blizzard. Советник практики интеллектуальной собственности ЮК ЭБР Артем Евсеев отмечает, что зарубежные компании, как правило, назначенные штрафы не платят.

В самом РКН «Коммерсанту» подтвердили, что претензии связаны с отказом соблюдать требования законодательства о персональных данных, однако уточнили: решений судов или других органов об ограничении доступа к играм в службу пока не поступало.

Аудитория перечисленных студий в России достигает 20 млн человек, напоминает независимый эксперт Константин Говорун. При этом почти все зарубежные игровые компании фактически свернули работу на российском рынке еще раньше — из-за невозможности принимать платежи.

Российские пользователи уже адаптировались к покупке игр в Steam через посредников, поэтому введение ограничений мало что изменит для игроков, заявил газете независимый эксперт видеоигровой индустрии Максим Фомичев. Однако если РКН найдет действенный способ заблокировать сам Steam, то картина рынка может сильно измениться, поскольку из доступных альтернатив фактически останется только VK Play.

В самом VK Play изданию сообщили, что ни одна из упомянутых студий в сервисе не представлена. МТС Fog Play и «Игромир» (сервис «Яндекса») от комментариев отказались.

Собеседник «Коммерсанта» на игровом рынке допускает, что иски могут быть началом целенаправленной борьбы именно с зарубежными онлайн-играми: при блокировке они будут плохо работать даже через VPN — аудитория упадет, как уже случилось с Roblox. В выигрыше в таком сценарии окажутся немногочисленные российские онлайн-игры и продукты китайских разработчиков.