В Москве 7 и 8 мая мобильный интернет будет работать без ограничений, но в День Победы станут временно недоступны даже сайты из «белого списка» и SMS-сообщения. Аналогичные меры могут быть приняты и в Санкт-Петербурге, предупредило Минцифры в мессенджере MAX.

При этом домашний интернет и Wi-Fi продолжат функционировать в штатном режиме, ограничения на них не распространяются, заверили в ведомстве.

Однако в случае возникновения непосредственных угроз безопасности могут вводиться «оперативные ограничения», уточнили в министерстве.

Практика точечных отключений мобильного интернета в российских регионах, включая обе столицы, применяется регулярно в целях безопасности — с тех пор как начались массовые атаки украинских БПЛА.

О возможных ограничениях в период с 5 по 9 мая операторы предупредили заранее: 4 мая они разослали клиентам сообщения о временных сложностях с безналичной оплатой, банкоматами и геосервисами, а «Билайн» порекомендовал пользоваться Wi-Fi и функцией VoLTE.

Утром 5 мая сервисы Downdetector и «Сбой.рф» зафиксировали резкий рост жалоб от московских и петербургских абонентов на отсутствие связи у всех крупных операторов — «Билайна», «Мегафона», МТС, T2 и YOTA. Люди сообщали, что не могут отправить SMS, зайти в мессенджеры, банковские приложения, сервисы такси и другие ресурсы из «белых списков».

В чате поддержки МТС клиентам объясняли, что проблемы вызваны «внешними радиочастотными помехами», которые являются «обстоятельством непреодолимой силы» и не поддаются контролю со стороны оператора.

Вскоре Минцифры объявило, что блокировки производятся при угрозах безопасности, в том числе при атаках беспилотников, и позволяют снизить точность их наведения.

Сбербанк также предупредил клиентов о возможных проблемах с доступом к сервисам и рекомендовал использовать Wi-Fi для получения SMS-кодов в истории уведомлений приложения.

По данным источников «Коммерсанта», ограничения изначально планировалось ввести 5, 7 и 9 мая на всей территории в пределах МКАД, а Минцифры согласовывало с правоохранительными органами оперативное открытие «белого списка» социально значимых ресурсов.

В 2025 году власти тоже предупреждали об аналогичных мерах.

«Это не сбои, это ограничения в работе мобильного интернета по понятным причинам. И конечно, здесь нужно абсолютно с пониманием к этому относиться», — говорил тогда пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он призывал россиян учитывать, «скажем так, опасное соседство, которое мы имеем».

В конце апреля президент России Владимир Путин заявил, что ограничения интернета в крупных городах страны могут быть связаны с оперативной работой по предотвращению терактов, и призвал профильные ведомства более тщательно информировать граждан о причинах применения таких мер.