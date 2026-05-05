Доступ к мобильному интернету в Москве восстановлен, сообщило Минцифры.

«Временные блокировки мобильного интернета по соображениям безопасности в Москве завершены, операторы восстанавливают доступ к интернет-ресурсам», — говорится в сообщении ведомства.

Как утверждают в Минцифры, «точечные отключения мобильного интернета в российских регионах производятся при угрозах безопасности», в том числе при атаках беспилотников.

«Это позволяет снизить точность наведения беспилотников и противостоять атакам», — сказано в сообщении.

В Минцифры добавили, что в случае повторных ограничений по соображениям безопасности операторы связи заранее предупредят абонентов. Домашний интернет и Wi-Fi «работают штатно», добавили в ведомстве.

Со сбоями в работе мобильной связи жители Москвы столкнулись утром во вторник, 5 мая. Пользователи жаловались на отсутствие интернета, невозможность отправить СМС-сообщения, а также на недоступность мессенджеров и онлайн-сервисов. Аналогичные жалобы поступали из Санкт-Петербурга.

До этого мобильные операторы предупредили, что в Москве возможны временные ограничения интернета в период подготовки и проведения праздничных мероприятий с 5 по 9 мая.

Минцифры также сообщило 5 мая, что согласовывает с правоохранительными органами оперативное открытие «белого списка» сайтов в Москве на время отключения мобильного интернета. Как отметили в ведомстве, такая мера необходима «для доступа к социально значимым интернет-ресурсам в период отключения мобильного интернета по соображениям безопасности». Об открытии доступа к «белому списку» Минцифры пообещало проинформировать сразу после получения требуемых разрешений.