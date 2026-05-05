В связи с анонсируемыми отключениями мобильного интернета депутат Госдумы от КПРФ Андрей Исаков предложил главе Минцифры Максуту Шадаеву сделать звонки с сотовых телефонов бесплатными. Копия письма имеется в распоряжении RTVI.

Исаков обратил внимание на то, что на 5, 7 и 9 мая анонсированы особенно жесткие ограничения — отключение мобильного интернета в Москве, а некоторые регионы России в этом режиме живут уже несколько месяцев.

«При этом, даже если сотовая связь работает, людям часто приходится переплачивать за нее, потому что они привыкли общаться в мессенджерах — и тарифы оформляли с расчетом на мессенджеры и на доступный мобильный интернет. А если мессенджеры и соцсети не работают, им приходится звонить вне расчетов — и выходить за пределы собственного тарифа, нарываясь на дополнительные расходы или отключения прямо в процессе разговора», — отметил парламентарий.

Если ставить на одну сторону безопасность, а на другую — комфортное использование средств связи, то безопасность людей важнее всего, согласен Исаков, но, по его мнению, «быть на связи — это тоже часто означает безопасность».

«Если люди не могут связаться с родными или сообщить, что им нужна помощь, это очень плохо и неправильно. Тем более, даже обычная мобильная связь в центре Москвы нередко работает с перебоями — люди не могут дозвониться или дозваниваются, но слышат только обрывки слов. „Белые списки“ тоже часто сбоят», — сетует он.

В этой связи Исаков обратился к главе Минцифры Шадаеву с просьбой «дать поручение разработать механизм, по которому граждане смогут совершать сотовые вызовы без взимания платы в условиях ограничения работы мобильного интернета».

Ранее МТС и «Билайн» предупредили своих московских клиентов о возможности временных ограничений в работе мобильного интернета и отправке СМС-сообщений в период подготовки и проведения праздничных мероприятий с 5 по 9 мая. В связи с этим могут возникать сложности с безналичной оплатой, использованием банкоматов и гео-сервисов, предупредили в МТС.

«Рекомендуем использовать Wi-Fi для доступа в интернет, а для голосовых звонков — функцию VoLTE в настройках смартфона», — указали в «Билайне», отметив, что ограничения в работе связи могут применяться «в целях обеспечения мер безопасности».

В конце апреля президент России Владимир Путин заявил, что ограничения интернета в крупных городах страны могут быть связаны с оперативной работой по предотвращению терактов. Глава государства призвал информировать граждан о причинах применения таких мер.