Многие районные центры России могут остаться без локальных интернет-провайдеров из-за новых требований к получению лицензий, которые готовит Минцифры. Такое опасение высказали «Коммерсанту» эксперты рынка, комментируя грядущие изменения. Согласно материалам к соответствующему законопроекту, их предлагается ввести уже с сентября нынешнего года.

Минцифры, в частности, предлагает выдавать три уровня лицензий — «Базовую», «Универсальную» и «Генеральную» — и для каждой устанавливать свои требования по минимальному уставному капиталу и собственным средствам (УК/СС) и другим показателям.

Так, для предоставления услуги широкополосного доступа в интернет (ШПД) нужно будет получить «Универсальную» лицензию. Для этого у компании-провайдера должно быть:

от 30 млн рублей УК/СС;

зона обслуживания, которая охватывает не менее 15% многоквартирных домов в каждом населенном пункте (на 10-500 тыс. жителей) на территории от одного до шести регионов страны, либо не менее 20% таких домов в том же количестве муниципальных образований;

узлы связи в каждом муниципальном образовании.

«Генеральную» лицензию смогут получить те компании, которые покрывают всю территорию страны, имеют узлы связи в 2/3 регионов и в каждом муниципальном образовании, а также от 100 млн рублей УК/СС.

Лицензия «Базовая» предназначена только для кабельного телевидения и требует не менее 5 млн рублей уставного капитала и собственных средств.

Кроме того, общим для всех провайдеров хотят сделать требование о том, чтобы выручка от услуг связи составляла не менее 50% оборота компании, а ее минимальные отчисления в резерв универсального обслуживания, обязательные для всех телеком-операторов, были не менее 1 млн рублей в год (против нынешних 2% от выручки).

В материалах к законопроекту отдельно прописано, что без подключения компании к системе оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ) она не сможет оказывать услуги связи. Также к этому виду бизнеса не допустят ИП.

Новые условия для получения лицензий Минцифры намерено ввести уже с 1 сентября этого года, а с 2028-го — очистить рынок услуг связи от всех, кто не подходит под эти требования.

В ведомстве это объяснили желанием избавить отрасль от «недобросовестных игроков» и оставить только «надежные компании». Там считают, что это не приведет к росту тарифов для абонентов.

Аналитики в комментариях газете высказали другое мнение. Новшества ударят по малым региональным провайдерам в пользу крупных федеральных компаний, и направлены на то, чтобы упросить государству контроль над этим бизнесом, считают старший менеджер практики бизнес-консультирования «ТеДо» Екатерина Литвинова и глава департамента стратегического маркетинга J’son & Partners Consulting Кирилл Кучеров.

По словам Литвиновой, новые правила уберут с рынка значительную часть интернет-провайдеров, поскольку они не смогут им соответствовать.

Гендиректор оператора «Комфортел» Дмитрий Петров считает, что при новых требованиях в том виде, как это предлагает Минцифры, услуги связи могут подорожать в 2-3 раза выше уровня инфляции.

Удаленные населенные пункты рискуют и вовсе остаться без своих провайдеров, предупредил глава Ассоциации малых операторов связи регионов Дмитрий Галушко.

«Во многих райцентрах местный провайдер держит долю абонентов выше, чем федеральные игроки, а в некоторых райцентрах, присоединенных регионах вообще нет федеральных операторов», — пояснил он.

Похожие опасения ранее высказали собеседники «Известий» в отрасли.