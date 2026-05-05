В Москве и Санкт-Петербурге начали отключать мобильную связь в преддверии торжеств по случаю Дня Победы. Жители сообщают о недоступности интернета в различных районах, у некоторых пользователей не работают «белые списки».

Сервисы отслеживания сбоев в интернете Downdetector и «Сбой.рф» зафиксировали резкий рост числа жалоб на работу мобильного интернета в Санкт-Петербурге начиная с ночи 5 мая, в Москве — с 8:00 мск вторника.

Пользователи жалуются на отсутствие мобильной связи и интернета у всех крупных операторов — «Билайна», «Мегафона», МТС, T2, YOTA. Кроме того, жители указывают на невозможность отправить СМС-сообщения, а также на недоступность мессенджеров и онлайн-сервисов, в том числе банковских приложений и такси. Авторы жалоб пишут, что «не работают даже белые списки».

В то же время некоторые пользователи сообщают, что в ряде районов Москвы и Петербурга мобильный интернет пока доступен.

В МТС на обращение одного из клиентов в чат поддержки заявили, что связь отсутствует «по причине внешних радиочастотных помех, что является обстоятельством непреодолимой силы», пишет «Осторожно, Москва».

«Мы не можем контролировать или предотвратить эти помехи, а значит, наша вина в нарушении услуги отсутствует», — говорится в ответе представителя оператора.

В понедельник, 4 мая, МТС, «Билайн», «Мегафон» и YOTA предупредили своих клиентов о том, что в Москве возможны временные ограничения интернета в период подготовки и проведения праздничных мероприятий с 5 по 9 мая. На фоне «обеспечения мер безопасности» могут возникать сложности с безналичной оплатой, использованием банкоматов и гео-сервисов, говорилось в предупреждениях. «Билайн» рекомендовал пользоваться Wi-Fi, а для голосовых звонков — функцией VoLTE в настройках смартфона.

Об ограничениях работы своих сервисов в праздники также предупредил Сбербанк. В рассылке клиентам банка сказано, что с 5 по 9 мая у них могут возникнуть сложности с безналичной оплатой, доступом к сервисам банка, получением СМС-сообщений и использованием банкоматов. Для проведения операций рекомендуется использовать Wi-Fi — в этом случае СМС-коды будут доступны в истории уведомлений приложения.

На прошлой неделе «Русская служба Би-би-си» и «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщили, что в Москве в дни репетиции и проведения парада Победы — 5, 7 и 9 мая — будут ограничивать всю мобильную связь, а также работу «белых списков». Предполагается, что ограничения затронут не только центр города, но и всю территорию в пределах МКАД.

Ранее Минобороны России сообщило, что парад Победы в Москве пройдет без тяжелой военной техники, а также без участия кадетов и воспитанников суворовских военных и нахимовского училищ из-за «текущей оперативной обстановки». В Кремле объяснили, что парад пройдет в этом году в усеченном формате из-за террористической угрозы со стороны Украины.

В конце апреля президент России Владимир Путин заявил, что ограничения интернета в крупных городах страны могут быть связаны с оперативной работой по предотвращению терактов. Глава государства призвал информировать граждан о причинах применения таких мер.