Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков обратился к правительству России с просьбой выделить региону средства для возведения 700 модульных укрытий. Об этом он сообщил в телеграм-канале.

«Деньги сразу же отдаем в производство и начнем поставлять уже вдоль всего приграничья — это у нас 300 километров», — написал он.

По его словам, власти региона понимают необходимость увеличения количества защитных сооружений. Так, в Грайворонском округе скоро начнут строить 10 укрытий вдобавок к уже имеющимся. Кроме того, на средства из частного фонда возведут еще 10 сооружений, которые распределят по приграничью, добавил глава региона.

Большой проблемой Гладков назвал повреждения вышек сотовой связи. Он отметил, что с начала боевых действий в 2022 году было восстановлено около 700 сооружений, а с начала 2026 года — 42. Восстановительные работы усложняет то, что ВСУ иногда атакуют одну и ту же вышку в течение одного дня несколько раз.

«Восстановление, несмотря на то, что оборудование есть, иногда невозможно, потому что противник наблюдает, сразу начинает пытаться убить тех, кто восстанавливает — или военнослужащих, или бойцов БАРСа-Белгород», — пояснил Гладков.

По словам губернатора, 6 марта будет проведено заседание Оперативного штаба, где будут рассмотрены и приняты дополнительные меры по защите жителей в приграничных муниципалитетах.

«Напряжение растет, продолжаются многочисленные атаки со стороны Украины, в первую очередь, беспилотными летательными аппаратами. Несмотря на предпринимаемые меры со стороны Министерства обороны Российской Федерации, наших подразделений — «Орлана» и «БАРСа-Белгород», к сожалению, большое количество сожженных автомобилей, повреждений жилья, самое страшное — раненые и погибшие мирные жители», — подчеркнул Гладков.

В конце февраля ВСУ нанесли массированный ракетный удар по энергетической инфраструктуре Белгорода, в результате которого почти 60 тыс. человек остались без света.

Как сообщал Гладков, школы и детские сады перевели на резервную генерацию, поэтому они продолжили работать в штатном режиме. Однако полностью закрыть потребности агломерации за счет резервных мощностей не получится, подчеркнул губернатор.