В социальных сетях появился видеоролик, в котором человек, внешне напоминающий губернатора Камчатки Владимира Солодова объявляет о повышении цен на проезд в общественном транспорте. В качестве причины в обращении называются проблемы с логистикой и рост цен на топливо.

Как сообщает телеканал «41 Регион» ролик оказался сгенерированным нейросетями фейком. При внимательном просмотре становятся заметны признаки искусственного происхождения видео: хотя общее качество изображения высокое, проявляются характерные артефакты сгенерированных видео — неестественная мимика, стилизованная, «накладная» пластика лица и заметное отсутствие эмоциональной синхронизации.

Правительство Камчатского края официально опровергло информацию, представленную в ролике. В заявлении властей подчеркивается, что никакого повышения тарифов на общественный транспорт не планируется, а ситуация с топливом находится под контролем. Отмечается, что в регионе создан необходимый запас бензина, а временное отсутствие топлива на отдельных АЗС связано исключительно с ажиотажным спросом.

Информация об изменении тарифов на официальных сайтах органов власти и транспортных операторов не публиковалась. Жителям посоветовали проверять новости только через официальные источники.

В конце июля Камчатка пережила сильнейшее за последние 73 года землетрясение. Через неделю после происшествия губернатор Владимир Солодов заявил о намерении отправить в отставку мэра города Вилючинск Ивана Головчака, на которого неоднократно жаловались горожане. Претензии усилились из-за неудовлетворительной работы администрации по устранению последствий землетрясения. В Вилючинске расположена база атомных подводных лодок Тихоокеанского флота России.