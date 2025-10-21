Глава Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал в телеграм-канале о последствиях атаки беспилотников на Батайск. По словам губернатора, закончено обследование многоквартирного дома на Западном шоссе, где из-за атаки дронов была частично разрушена стена.

«В многоквартирном доме по Западному шоссе взрывотехники закончили обследование. Несущие конструкции дома не нарушены, поэтому специалисты разрешили жителям вернуться в квартиры», — говорится в сообщении Слюсаря.

Он также отметил, что на Октябрьской улице еще продолжается обследование территории. Там, кроме торговых павильонов и автомобилей, было повреждено здание частного медцентра.

Ростовской губернатор поручил администрации Батайска оперативно организовать работу муниципальной комиссии по фиксации нанесенного ущерба.

По словам Слюсаря, в ночь на 21 октября, помимо Батайска, была отражена воздушная атака в Ростове-на-Дону, Таганроге, Новочеркасске, Каменске, Новошахтинске, а также Аксайском, Миллеровском, Чертковском, Целинском, Куйбышевском, Тарасовском, Октябрьском(с), Мясниковском, Мартыновском, Матвеево-Курганском районах.

Ранее глава региона писал, что житель Ростова-на-Дону получил осколочные ранения из-за падения беспилотника на два частных дома в Пролетарском районе. Пострадавшего госпитализировали, также на месте ЧП была оказана медицинская помощь несовершеннолетнему.

Всего, по данным Минобороны России, в ночь на вторник были сбиты 55 украинских БПЛА.