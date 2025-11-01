Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в ходе рабочего совещания дал поручение региональному правительству разработать специальный документ, регламентирующий нормы вежливого общения госслужащих с населением. Запись совещания опубликована в социальной сети «ВКонтакте».

Поводом для такого решения стало обращение жительницы региона, сообщившей о факте грубости со стороны сотрудника Минздрава Самарской области. Глава региона подчеркнул, что подобные инциденты требуют системного подхода, и поручил своей администрации провести детальный анализ существующих кодексов этики для государственных служащих.

Федорищев заявил, что все подтвержденные факты недопустимого поведения медработников будут строго наказываться. Он пояснил, что для жителей важна не только эффективность власти, но и манера общения ее представителей.

Губернатор рекомендовал руководителям на всех муниципальных уровнях вести постоянную работу с персоналом, направленную на повышение культуры общения с населением.

В середине октября в интернете распространилось видео, запечатлевшее момент, когда Федорищев, используя ненормативную лексику, объявляет главе Кинельского района Юрию Жидкову о его отставке.

Такое решение было принято губернатором после проведения инспекционной проверки в муниципалитете, которая выявила многочисленные нарушения и признала работу местных властей неудовлетворительной.

Впоследствии губернатор дал пояснения по данному инциденту, указав, что причиной увольнения стало неудовлетворительное взаимодействие администрации района с ключевыми социальными объектами, включая Дом культуры и школу.

В интервью Радио РБК Федорищев признал излишнюю эмоциональность, проявленную при объявлении решения об отставке Жидкова, однако акцентировал, что с точки зрения мотивов принятого решения «суть остается неизменной».