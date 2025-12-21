Швеция и Германия сокращают бюджеты программ гуманитарной помощи бедным странам, чтобы сосредоточиться на поддержке Украины и собственных оборонных расходах, пишет Guardian. «Пострадают программы здравоохранения и борьбы с голодом в Африке», — предупреждает газета со ссылкой на аналитиков.

Они считают, что европейские программы гуманитарной помощи для борьбы с бедностью и голодом становятся жертвами геополитических игр, в рамках которых средства тратятся на вооружение. При этом, напоминает Guardian, ранее гуманитарные организации призывали европейских доноров компенсировать нехватку средств, вызванную решением президента США Дональда Трампа расформировать программу USAID.

В декабре Швеция объявила о сокращении финансирования развития Мозамбика, Зимбабве, Либерии, Танзании и Боливии на 10 млрд крон ($1 млрд). Гуманитарный бюджет Германии на 2026 год в размере 1,05 млрд евро ($1,23) будет примерно вдвое меньше предыдущего.

Великобритания также объявила о сокращении помощи для финансирования оборонных расходов. Норвегия за счет сокращения финансирования африканских гуманитарных программ увеличила поддержку Украины на 2,5 млрд крон ($0,25 млрд) — это четверть всего ее бюджета на помощь другим странам.

В бюджете Франции на 2026 год предусмотрено сокращение расходов на помощь бедным странам на 700 млн евро. При этом объем продовольственной помощи сократится на 60%, а расходы на оборону увеличатся на 6,7 млрд евро.

«Я думаю, мы теряем тот консенсус солидарности и ответственности, который существовал уже довольно давно. В этом году Германия начала поэтапно сокращать свое присутствие в Латинской Америке, уменьшила участие в азиатских проектах и ​​заявила о желании сосредоточиться на кризисах, затрагивающих Европу», — комментирует ситуацию директор берлинского Центра гуманитарной деятельности Ральф Зюдхофф.

Он отметил, что Украина, несмотря на боевые действия, не сталкивается с такими масштабными и критическими гуманитарными проблемами, как развивающиеся страны.

Эксперт предположил, что теперь помощь будет носить более «транзакционный» характер и направляться туда, где доноры видят для себя прямую выгоду. По его мнению, тут просматривается «широкая геополитическая тенденция», в рамках которой европейские игроки «ошибочно полагают, что им нужно играть в эту игру так же, как Москва, Пекин и Вашингтон».

«Вместо того чтобы попытаться заполнить пробелы в гуманитарной сфере, возникшие из-за действий американской администрации, Европа повторяет эти действия», — констатировал Зюдхофф.

Коалиция немецких НПО Venro проанализировала бюджет Германии на 2026 год и пришла к выводу, что страна резко сократит финансирование традиционных программ развития и сокращения бедности: Всемирной продовольственной программы — на 20%, а альянса Gavi по вакцинам — на 33%. Единственной статьей расходов из этого раздела, которой не коснулись сокращения, осталось партнерство с частным сектором развивающихся стран.

Директор по вопросам политики в коалиции организаций гражданского общества стран глобального Юга Near Анита Каттакузи отмечает, что «бюджеты пересматриваются под политическим давлением, и у общин, которые несут на себе последствия этих изменений, нет возможности повлиять на принимаемые решения».

«Такое сокращение финансирования может соответствовать краткосрочным приоритетам стран-доноров, но на местах оно дестабилизирует системы, которые предотвращают усугубление кризисов»,- предупредила она.

Сильнее всех сокращение европейской помощи, по оценкам экспертов, ударит по Мозамбику: эта страна сильно пострадала от циклонов и засухи, а 300 тысяч ее жителей с начала лета 2025 года вынуждены были покинуть своих дома из-за возобновившегося конфликта в провинции Кабо-Дельгадо.

По данным ООН, в 2025 году Мозамбик получил только $31 млн помощи из необходимых ему $222 млн. В результате бесплатную провизию там распределяли только раз в два месяца, и она покрывала лишь 39% потребности людей в калориях.

Решение Швеции сократить финансирование помощи бедным странам напрямую ударит по программам реабилитации, медицинского обслуживания и образования для беженцев из Кабо-Дельгадо, покинувших этот регион после начала конфликта в 2017 году.

По оценке Boston Consultant Group, шесть стран — Мозамбик, Зимбабве, Танзания, Нигерия, ЮАР и Замбия — серьезно пострадают из-за сокращения финансирования европейских программ по борьбе с ВИЧ/СПИД. Эксперты предупредили, что успехи в этом направлении, достигнутые благодаря многолетнему труду, будут сейчас сведены на нет.

Директор представительства гуманитарной организации Save the Children в Мозамбике Илария Манунза подтвердила этот прогноз: по ее словам, уже в 20925 году сокращение европейской помощи бедным странам сильно осложнило ситуацию, создав «риск долгосрочных препятствий, особенно в сфере образования и защиты детей».

«Если нынешние тенденции сохранятся, 2026 год будет чрезвычайно сложным. Существует реальный риск того, что прогресс, достигнутый за последнее десятилетие, может быть обращен вспять», — подытожила она.