Администрация президента США официально запустила процедуру закрытия Агентства по международному развитию (USAID). Об этом сообщил в соцсети X (ранее — Twitter) госсекретарь Марко Рубио.

«С января мы сэкономили налогоплательщикам десятки миллиардов долларов. А вместе с переводом небольшого набора основных программ в Госдепартамент USAID официально вошел в стадию закрытия», — написал он.

По словам Рубио, он шутил вместе с президентом США Дональдом Трампом, что работает на четырех работах, а тот сказал ему отдать одну из них директору административно-бюджетного управления Расселу Воуту. По словам Рубио, он будет «стоять у руля» в процессе закрытия USAID, «которое давным-давно сошло с рельсов».

После избрания Дональда Трампа, в январе 2025 года американское руководство приняло решение о приостановке большинства программ иностранной помощи, которыми занималось Агентство по международному развитию.

В начале февраля агентство Reuters сообщило со ссылкой на источники, что правительство США сократит штат агентства с более, чем десяти тысяч сотрудников до 294 человек. Рубио обосновал этот шаг решением USAID оставить закрытыми данные о расходовании бюджетных средств. Трамп связал отказ предоставить информацию с масштабной коррупцией.

Предприниматель Илон Маск, возглавлявший на тот момент департамент государственной эффективности, обвинил руководство USAID в спонсировании коронавируса и биологического оружия, а также назвал агентство преступной организацией. Конгрессмен-республиканец от Пенсильвании Скотт Перри, в свою очередь, обвинил USAID в финансировании террористических организаций.

В июле медицинское издание Lancet опубликовало исследование, из которого следует, что более 14 млн человек по всему миру могут погибнуть в ближайшие несколько лет из-за сокращения USAID и сворачивания программ агентства в других странах.