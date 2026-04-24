Певица Тамара Гвердцители в интервью RTVI назвала Россию, Грузию, Израиль и США своими любимыми местами.

На вопрос, отличается ли публика в разных странах, артистка ответила:

«У всех — и людей, и публики — есть своя энергетика. Конечно, там, где тебя тепло встречают… Это Грузия, Россия, Израиль, Америка — это мои любимые места, в которые я приезжаю и даю концерты».

Она добавила, что публика «немножко беспощадна».

«Я человек, и тоже у меня есть свой настрой… Но публика иногда своей любовью показывает, что всё хорошо, и ты можешь дальше творить, петь», — сказала Гвердцители.

Весной 2022 года сообщалось, что Тамара Гвердцители отложила свои концерты в России из-за боевых действий на Украине. Как писали СМИ, певица сказала, что ее мать, уроженка Одессы, «часто плачет» из-за вооруженного конфликта. При этом сама Гвердцители заявила, что уважает и любит Россию, в которой прожила 30 лет.

В 2023 году российский продюсер певицы Сергей Пудовкин сообщил, что они больше не работают вместе. «У нее произошла страшная трагедия: умерла мама, умерла тяжело. После этого Тамара Михайловна два месяца провела в реабилитационной клинике из-за нервного срыва. А потом она просто перестала планировать и формировать гастроли в России», — сказал Пудовкин.

В 2024 году Гвердцители приезжала в Москву на день рождения стилиста Джорджа Ровалса.