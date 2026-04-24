Певица Тамара Гвердцители рассказала в интервью RTVI, как французский композитор Мишель Легран однажды дал ей напутствие перед их совместным концертом.

«Знаете, был один случай, когда мне маэстро Мишель Легран сказал: «Хватит нервничать, мы сейчас выходим на сцену для плезира! Для удовольствия мы выходим на сцену!»» — вспоминает Гвердцители.

По словам артистки, она в тот момент очень нервничала и не понимала, о каком удовольствии он говорит. «Я вышла на сцену, и запел маэстро, и потом настала моя очередь вступать и петь. И я чувствую, как на меня какая-то волна находит <…> И эта музыка течет, и она, как река, расплывается», — рассказывает Гвердцители.

Певица говорит, что поняла Леграна и то, что его музыка может «доставить такое нечеловеческое удовольствие». «Это большое счастье, что музыка может так нахлынуть на человека», — подчеркнула она.

Гвердцители также назвала «хулиганством» свое первое совместное выступление с французским композитором. «Хулиганство — это в 29 лет выйти на сцену вместе с маэстро Мишелем Леграном, вот это хулиганство. Я смотрю на себя тогдашнюю и думаю: откуда вот эта смелость?» — сказала артистка.

«В какой-то степени он считал, что я его избранница <…> Я счастлива, что это он произнес и я явилась именно вот этим человеком», — добавила певица.

