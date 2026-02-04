В Хабаровском крае четверо мужчин, объединившись в организованную преступную группу (ОПГ), в период с 2023 по 2024 год совершили серию разбойных нападений и убийство. Всем четверым назначены сроки до пожизненного, сообщает краевой Следком.

Все фигуранты находятся под стражей, их имущество арестовано. В зависимости от роли и степени участия им вменили разбой (пп. «а», «б», «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ) и убийство (пп. «ж, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Организатору группы Хабаровский краевой суд назначил 22 года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и штраф в размере 1 млн рублей. Остальные участники получили наказание от 13 лет до пожизненного заключения, а также штрафы от 500 тыс. до 1 млн рублей.

По версии следствия, выходец из республики Дагестан создал ОПГ для совершения разбойных нападений, в состав которого вошли трое его знакомых. В качестве целей злоумышленники выбрали предпринимателей из стран ближнего зарубежья.

В 2023 году трое обвиняемых напали на сына владельца продуктового магазина на улице Космической. Один из нападавших несколько раз ударил его ногой по голове. Когда мужчина потерял сознание, преступники похитили из торговой точки деньги, мобильный телефон и ключи от квартиры жертвы. Затем они незаконно проникли в жилье и забрали наличные, золотые украшения и часы на сумму свыше 2,7 млн рублей.

В феврале 2024 года эти же участники ОПГ совершили новое нападение, на этот раз на хозяина автомоечного комплекса: они дождались, пока предприниматель выйдет на улицу, избили его и забрали из кармана куртки ключи от дома. Проникнув внутрь, злоумышленники затащили туда потерпевшего и вновь нанесли ему множественные удары, от которых он скончался на месте. Они также напали на жену бизнесмена, ударив ее несколько раз по голове и причинив тяжкий вред здоровью. Затем женщине связали руки и ноги и похитили из дома деньги, драгоценности и иное имущество на общую сумму 7,8 млн рублей.