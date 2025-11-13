На острове Пхукет в Таиланде задержали россиянина, которого местная киберполиция назвала «хакером мирового уровня», сообщает русскоязычная газета «Новости Пхукета». По ее данным, это было сделано по наводке Федерального бюро расследований (ФБР) США.

Как пишет издание, Генпрокуратура Таиланда одобрила арест россиянина на основании запроса ФБР об экстрадиции. Он был взят под стражу как «лицо, выдачу которого запрашивает иное государство, в соответствии с законом об экстрадиции», говорится в статье. Там уточнили, что арест произведен в отеле в округе Таланг.

Процедуру экстрадиции должны запустить в ближайшее время, добавил портал. RTVI направил запрос в посольство России в Таиланде.

Задержанного с заблюренным лицом показал 13 ноября один из местных телеканалов, также кадрами поделилась сама киберполиция. При этом в их сообщениях не говорилось, что это именно россиянин.

На специально созванной пресс-конференции комиссар Отдела по борьбе с технологическими преступлениями (TCSD) генерал-лейтенант полиции Сурапол Прембут рассказал, что в результате расследования был обезврежен хакер «из страны Восточной Европы, граничащей с Азией».

Как передает телеканал 7HD, было конфисковано более 14 млн бат в криптовалюте, которые, по версии полиции, были украдены путем взлома цифровых кошельков граждан Таиланда.

«Новости Пхукета» уточняют, что Прембут рассказал о пяти проведенных операциях, главной из которых был разгром «сети Ли Йонг Пата», занимавшейся отмыванием денег. «Арест гражданина России был освещен без подробностей», — сказано в публикации.

В сюжете другого телеканала, собирающего криминальные новости Пхукета, говорится, что тайская киберполиция получила наводку от ФБР о том, что в курортной провинции скрывается 35-летний хакер, который ранее взламывал системы безопасности и атаковал госучреждения в Европе и США.

Было установлено, что разыскиваемый мужчина прибыл в Таиланд 30 октября 2025 года. В результате совместной работы киберполиции с коллегами из туристической полиции и управления полицейской судебной экспертизы, а также с Иммиграционным бюро, Генпрокуратурой и властями провинции было подтверждено, что он поселился на Пхукете. Для отслеживания действий иностранца туда направили следственную группу.

По ордеру, выданному Уголовным судом, оперативники провели обыск в гостиничном номере подозреваемого и арестовали его. Полиция изъяла электронные устройства, включая ноутбук, мобильные телефоны и цифровой кошелек, сообщает портал Thaiger.