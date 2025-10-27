Основателя платежной системы ChronoPay Павла Врублевского приговорили к 10 годам колонии общего режима, признав виновным в хищении средств клиентов Сбербанка на сумму 535 тыс. рублей и изготовлении поддельных платежных поручений для перевода 424,2 млн рублей, передает РБК. Приговор огласил в понедельник Хамовнический районный суд Москвы.

«Назначить Врублевскому наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима со штрафом 1,5 млн рублей «, — зачитала решение судья Марина Сырова, сообщает РИА Новости.

В прениях сторон прокурор попросил приговорить Врублевского к 12 годам колонии, со штрафом 2,5 млн рублей.

Помимо Врублевского, реальные сроки получили еще трое фигурантов — сотрудники ChronoPay Vostok Алексей Беляев и Матвей Ведяшкин, а также директор и фактический собственник компании «Вангуд» Надежда Акимова. Беляеву дали 8 лет колонии, Акимовой — 6 лет, обоим при этом назначили штрафы по миллиону рублей, Ведяшкину — 4 года и штраф в 50 тыс. рублей. Акимову и Ведяшкина взяли под стражу в зале суда.

Кроме того, суд удовлетворил в полном объеме гражданские иски и совокупно взыскал с осужденных 187 тыс. 737 рублей в пользу семи потерпевших.

Защита Врублевского будет обжаловать приговор, заявил адвокат Александр Иноядов.

«По нашему мнению, наказание является чрезмерно суровым, ни одного факта наступления тяжких последствий по делу просто не установлено», — приводит его слова РИА Новости.

Врублевский осужден по четырем уголовным статьям — о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159), легализации денежных средств, полученных преступным путем (ч. 4 ст. 174.1), неправомерном обороте средств платежей (ч. 2 ст. 187) и краже, совершенной организованной группой (ч. 4 ст. 158).

По версии следствия, Врублевский и другие фигуранты с 2019 года публиковали в интернете ложные объявления, предлагая пользователям участвовать в опросах и составлять прогнозы курсов валют и акций и обещая за это денежное вознаграждение. Также, по мнению силовиков, им сулили значительную прибыль, призывая участвовать в биржевых торгах и других финансовых операциях.

Как сказано в материалах дела, для своей деятельности фигуранты создали компанию «Вангуд» и открыли счета в нескольких банках. Следствие полагает, что через подконтрольный им ресурс для сбора пожертвований в соцсетях и на стриминговых сервисах они похитили больше полумиллиона рублей клиентов под предлогами оплаты регистрации на интернет-площадках или комиссии за вознаграждение. Считается, что от действий осужденных финансово пострадали 37 человек.

Врублевский и остальные не признали вину.

Как отмечает ТАСС, спецслужбы США называют Врублевского одним из самых опасных российских хакеров. «Интерфакс» напоминает, что имя основателя ChronoPay муссировалось в прессе в связи с делом бывшего начальника Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ России Сергея Михайлова, приговоренного к 22 годам колонии за госизмену. Сам Врублевский говорил, что считает процесс против него самого местью людей из окружения Михайлова, в деле которого он был ключевым свидетелем.

В 2013 году Врублевский был осужден на 2,5 года колонии по делу о DDoS-атаке на платежную систему «Аэрофлота». В результате хакерских действий продажа электронных билетов перевозчика была парализована на 10 суток, авиакомпания потеряла почти 150 млн рублей.

По новому делу, за которое теперь получил срок, Врублевский был задержан весной 2022 года. В феврале 2025-го он выступил в Хамовническом суде с последним словом, которое, по собственному признанию, сгенерировал в стихах с помощью ChatGPT.