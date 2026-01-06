Официальные аккаунты правительства Кемеровской области в социальных сетях были взломаны хакерами, сообщила пресс-служба администрации регионального кабмина на его сайте. Власти призвали жителей Кузбасса «проявлять цифровую бдительность».

В сообщении уточняется, что на данный момент областное правительство из-за действий злоумышленников не имеет доступа к своему каналу в мессенджере Telegram, где публиковались пресс-релизы. В администрации добавили, что хакерская атака была совершена сегодня, 6 января.

«Просим вас проявлять цифровую бдительность в интернете и не поддаваться на провокационные действия мошенников», — обратилась администрация кемеровского правительства к жителям региона.

ТАСС уточняет, что взломавшие телеграм-канал кузбасского кабмина хакеры опубликовали там фейковые сообщения о задержании губернатора Кемеровской области Ильи Середюка.

Местные СМИ выложили скриншоты с этими публикациями, в которых утверждается, что главу региона якобы подозревают в получении крупной взятки. Кибервзломщики также написали, что Середюк «написал заявление об отставке и решил добровольно заключить контракт» с Минобороны об участии в СВО.

Кемеровское издание NGS42.RU отмечает, что обеспечение всей деятельности регионального правительства в интернете и соцсетях курирует областное Минцифры, на которое «ежегодно выделяют миллиарды рублей» из местного бюджета.

Напомним, в сентябре 2025 года хакеры взломали сервер администрации Собинского района Владимирской области и скачали оттуда всю базу данных с официальными документами, за возвращение которых потребовали от властей выкуп — 670 тысяч рублей в биткоинах.

В преддверии Нового года пресс-служба открытой экосистемы ИБ-решений и экспертизы для комплексной защиты бизнеса RED Security предупреждала россиян о возрастающем в 4-5 раз риске кибератак в ходе зимних праздников. По данным компании, в последние два года хакеры заметно усиливали активность в период новогодних каникул, пока не работали многие организации.