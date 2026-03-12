Кандидат химических наук, доцент кафедры неорганической химии РТУ МИРЭА Андрей Дорохов не видит «ничего страшного» в содержании большого количества фенола в школьных брюках. Эксперт рассказал Life.ru, что на отравление опасным веществом могут указывать такие симптомы, как тошнота, мигрень или упадок сил.



Ранее Роскачество сообщило, что обнаружило опасные для здоровья фенолы в школьных брюках для мальчиков. По итогам проверки нарушения выявили у 12 из 19 исследованных моделей, среди которых «Полишинель», «Перемена», Jacote, Pinkvin, Sky Lake и CoolievaKids.

Полностью безопасными для ношения специалисты Роскачества признали брюки только семи производителей. Речь идет о Choupette, «Старт», Melia, Truvor, Optri, «Три сезона» (синяя модель) и Evrika.

Кроме того, почти половина проверенной продукции вводила покупателей в заблуждение относительно фактического состава ткани. У некоторых брендов также нашли проблемы с документацией. В частности, брюки Kotel и Z-inger Homme поставлялись без необходимых сертификатов и деклараций, а также без «Честного знака» и информации о дате производства.

«Фенол прежде всего воздействует на мозг. Он всасывается через кожу, через желудок, через слизистые. Если через слизистые, то еще есть раздражение физических оболочек: кашель, чесание и все такое», — отметил Дорохов.

Химик заверил, что в одежде не может содержаться значительного количества опасных химических веществ. Он пояснил, что фенол растворяется в воде и после нескольких стирок может исчезнуть. Специалист призвал «не разводить панику на ровном месте».

Как отмечает Life.ru, фенол относится ко второму классу опасности и может быть токсичным, однако многие его производные считаются практически безвредными. Такие вещества встречаются, например, в художественных красках, включая гуашь.