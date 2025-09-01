Врио главы Курской области Александр Хинштейн отреагировал на обращения жильцов пострадавшего от обстрела ВСУ многоквартирного дома в городе Льгове, которые пожаловались в соцсетях на отсутствие компенсаций. Речь идет об однократной выплате в размере 150 тыс. рублей за утраченное имущество и ежемесячной в размере 65 тыс. рублей.

«Пострадало 45 квартир: жильцы 11 из них получили компенсацию в 150 тыс. рублей в связи с полной утратой имущества. Как заверил глава города, тем, кто был временно отселен и сейчас снимает жилье, компенсируется аренда, они получают гумпомощь», — уточнил врио главы Курской области.

25 декабря 2024 года Льгове в результате обстрела города был поврежден пятиэтажный дом на 45 квартир на Либкнехта, 39. Осматривавшая здание городская комиссия постановила, что жильцы только 11 квартир имеют право на получение компенсации в 150 тыс. рублей в результате утраты имущества первой необходимости.

Остальные жильцы возмутились таким решением и обратились в прокуратуру. Та подтвердила, что администрация Льгова сработала неудовлетворительно, и было решено провести еще один осмотр. Однако и вторая комиссия вновь признала владельцев только 11 квартир полностью лишившимися имущества и имеющими право на компенсацию.

Глава Льгова Алексей Клемешов, комментируя ситуацию, заявлял, что граждане не могли воспользоваться вещами первой необходимости, и поэтому считали, что им положена компенсация.

«Комиссия выезжала, вещи все на месте. Все, кому положена компенсация по аренде жилья на период ремонта дома, и написали заявления, деньги получают, а также получают гуманитарную помощь», — уточнил он.

Однако сами жильцы высказывали иную точку зрения, пишет Kursk City. Одна из проживающих в доме женщин заявила, что они попросили список того, кто входил в комиссию, а им, по ее словам, ответили так: «В комиссию входила комиссия».

«Издевка в лицо людям! По закону утрата имущества — это когда все стало непригодным. У нас мебель сгнила, техника заржавела, стены покрылись плесенью. Но люди, которые не испытали на собственной шкуре, каково это — остаться без крова над головой, решили, что все “годно”. Когда говорят, что “жилыми были 11 квартир” — это ложь! Когда говорят, что “комиссия все проверила” — это показуха!» — заявила она.

Жительница Льгова также рассказала, что, когда дом подвергся обстрелу, люди «чудом выжили, выбегали босиком, без документов и одежды». По ее словам, многие жильцы «остались просто бомжами, кушают обещания и отписки».

«По поводу выплат, у кого как, если квартира полностью разрушена, то получают 150 тыс., некоторые — с большим трудом. Одна женщина добивалась через суд этих выплат. Потому что великая суперкомиссия утверждала, что квартира в годном состоянии и вполне пригодна для жизни», — заявила она.

Врио первого замгубернатора Курской области Александр Чепик сообщил, что в пострадавшем доме 45 квартир, жители 11 из них получили выплаты по 150 тыс. за утрату имущества, а также выплаты по 65 тыс. в месяц.

Он объяснил, что во время обхода первой комиссии были приглашены не все собственники, поэтому был организован еще один обход, но уже с участием жителей и прокуратуры, результат тот же.

Хинштейн, комментируя ситуацию, объяснял, что выплата в 150 тыс. рублей положена только тем, у кого «в результате действий ВСУ утрачена основная часть имущества».