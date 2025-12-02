Губернатор Курской области Александр Хинштейн на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил о региональных «корнях» сказочного персонажа Колобка. С этим не согласился председатель «Усадьбы Колобка» — родиной этого хлебного «путешественника» он назвал Ульяновск.

Глава региона рассказал российскому лидеру о реновации детского парка в центре Курска, где в «Парке пионеров» установили скульптуру Колобка.

Объясняя это решение, Хинштейн отметил, что с этим сказочным персонажем россиян познакомила писательница из Курска Екатерина Авдеева. Она, добавил губернатор, в 1844 году опубликовала сборник «Русские сказки для детей, рассказанные нянюшкою Авдотьею Степановною Черепьевою».

«Там была сказка и про Колобка, поэтому считаем по праву, что у Колобка есть курские корни», — подытожил он.

В своем телеграм-канале руководитель Курской области написал, что этот факт также подтверждают сведения, представленные Российской библиотечной ассоциацией и «Энциклопедическим словарем Брокгауза и Ефрона». В них, как он уточнил, указано, что в Курской губернии часто готовили колобки и колабушки. Хинштейн добавил, что место рождения фольклорного Колобка — «вся наша необъятная Россия».

Екатерина Авдеева (Полевая) родилась 5 (16 по новому календарю) августа 1789 года. Она автор нескольких произведений, нередко связанных с кулинарией — «Ручная книга русской опытной хозяйки», «Карманная поваренная книга», «Полная хозяйственная книга… с прибавлением домашнего лечебника и домашнего секретаря». Она также была автором сочинений «Русские предания. Солдатка» и «Страшная гроза» и издала сборник «Русские сказки для детей, рассказанные нянюшкою Авдотьею Степановною Черепьевою», который включает в себя семь русских народных сказок, в частности «Волк и лиса» и «Колобок».

Сказковед, кандидат филологических наук, ученый секретарь редакционно-экспертного совета Государственного центра русского фольклора Варвара Добровольская в беседе с изданием «Подъем» заявила, что на родину Колобка претендует Ульяновск, а не Курск. Это обусловлено тем, что само название героя сказки родом из поволжских диалектов, отметила она. Кроме всего прочего, это указано на сказочной карте России, уточнила эксперт.

«Где первый раз записано — это совершенно не значит, что там родина, может там родины и не быть», — подчеркнула сказовед.

С утверждением Хинштейна не согласился также и председатель «Усадьбы Колобка» в Ульяновске Владимир Сидоров. В разговоре с «Газетой.Ru» он заявил, что сказочный персонаж на самом деле родом из Ульяновской области.

«Более того, день рождения Колобка в этом году проходил в один день с празднованием дня города Ульяновска», — отметил он.

По словам Сидорова, признавать родину сказочных персонажей по принципу проживания автора неправильно. В таком случае, как выразился эксперт, «придется все переименовать».